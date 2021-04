Vrána je chycený v kleci, třeba by pomohla výměna

Jakub Vrána dostal puk do jízdy v oblasti červené čáry, zamířil po pravé straně do útočného pásma a prosadil se střelou z pravého kruhu k bližší tyči. Alex Ovečkin mohl jen smeknout! • profimedia.cz

Po Boweyho odchodu o tenhle obyčej na nějakou dobu přišel, než se mu nabídl Nicklas Bäckström. Vrána se po měsíci zase trefil. Ale nebylo to jen tím, že opět navázal přetržený řetězec zvyklostí. Jeho hokejové štěstí závisí i na zcela pozemských věcech. Je jako pták chycený do klece. Chce roztáhnout křídla, ale brání mu dráty kolem.

Alexander Ovečkin po tradičně slabším rozjezdu prožívá další oslnivou sezonu. V historickém žebříčku střelců šplhá přes jednoho velikána po druhém. Na ledě si bere času, kolik se mu zlíbí, do toho podpoří krajana Kuzněcova, který kouči Laviolettovi hráčsky úplně nesedí. Vrána v tom zůstává sám. Má podobný potenciál jako Ovečkin, už to vypadalo, že si v Capitals hýčkají coby následníka. Jenže pořád musí čekat. Rok, druhý, třetí, čtvrtý.

Po dvou vynikajících sezonách mu nový trenér dává míň prostoru, někdy nehraje vůbec. Sám má taky svoje mouchy a nelibost občas nedokáže skrývat. Do toho mu končí smlouva, stejně jako Ovečkinovi. Najednou slyší, že Capitals údajně shánějí dalšího střelce nebo že by se měl na ledě bít jak Garnet Hathaway.

Před uzávěrkou přestupů se spekulovalo hlavně o tom, že Washington hledá zkušeného brankáře. Role jedničky se zhostil Vítek Vaněček, šanci dostal poté, co odešel Braden Holtby a připravovaný nástupce Ilja Samsonov měl malér kvůli porušení pravidel o karanténě. Pořád nelze vyloučit návrat Henrika Lundqvista, který se zotavil po operaci srdce a mohl by to i stihnout. Ale koho obětovat, kdyby to nevyšlo? Těžko soudit, zda by Capitals byli ochotni vzdát se zrovna Vrány. Tráva taky není nikde o moc zelenější. Zrovna jemu by však výměna mohla pomoct.