Lepší než kdy předtím. Univerzální voják Nosek se ve Vegas utrhl i bodově

Za devět dubnových střetnutí, v nichž Tomáš Nosek nastoupil, posbíral osm bodů. Od poloviny března to bylo celkem patnáct v 17 utkáních. Asistencí na pátý gól při nedělním duelu Vegas s Anaheimem (5:2) překonal svoje dosavadní maximum 17 bodů. Pravda, dechberoucí číslo to zrovna není. Nicméně k tomuto zisku 28letému útočníkovi tentokrát stačilo 35 zápasů, tedy asi polovina toho, co ke stejnému výkonu potřeboval v ročníku 2018/19.

„Vede si skvěle celou sezonu. Pro nás velice cenný hráč. Zvládá spoustu důležitých maličkostí, vyhrává vhazování, chodí na oslabení, může hrát v jakékoli lajně, v centru i na křídle, takový univerzální voják,“ řekl o něm kouč Pete DeBoer.

Před sezonou přitom Nosek neměl vůbec jisté, jestli se do Vegas vrátí. Stal se nechráněným volným hráčem a klub měl co dělat, aby se vešel do platového stropu. Ale v Golden Knights si jeho všestrannosti cení. Nakonec dostal dokonce přidáno a mohl zůstat. Podepsal roční kontrakt za 1,25 milionu dolarů (asi 27 milionů korun), čímž si o čtvrt milionu polepšil.

Ovšem opětovné shledání se starými spolubojovníky neprobíhalo vůbec hladce. On ani jeho křídla William Carrier a Ryan Reaves nenavázali na výkony z konce minulého ročníku a play off, kdy trojice zahajovala zápasy coby první formace. Úvodní zápas této sezony se hrál 14. ledna a Nosek v něm hned skóroval. Jenže pro celý útok to bylo na dlouho všechno. Téměř dva měsíce, až do 12. března, se ani jeden z jeho členů neprosadil, navíc v hodnocení pobytu na ledě byli všichni tři hluboko pod čarou, nejvíc Nosek s pěti minusovými body.

Slabé období lze přičíst rovněž okolnostem, které ovlivnit nemohl. Po druhé třetině zápasu s Anaheimem, hraném 9. února, se Nosek dověděl, že měl pozitivní test na covid. Na led se vrátil až 1. března. Výsledek testu navíc přišel v období složitém pro celou jeho rodinu. Manželka už byla objednána na vyvolání porodu. Po zjištění Noskovy diagnózy však termín museli změnit, aby mohl být osobně u toho, až přijde na svět jejich druhý syn Matias.

„Covid nebyl úplně to, co bych si přál, ale narození potomka všechno překonalo. Jedna z nejlepších věcí, co mě v životě potkaly. Byl jsem hrozně šťastný, že se toho můžu zúčastnit,“ vracel se.

DeBoer prohlásil, že Noskovi po uzdravení nějakou dobu trvalo, než znovu nabral formu, ale že je v poslední době lepší, než kdy předtím. Povýšil do třetí řady k Alexi Tuchovi a Mattiasi Jänmarkovi, jehož Golden Knights mezitím získali z Chicaga. Když mezi nimi Nosek minulý týden v Los Angeles naskočil poprvé, zažil svůj první tříbodový večer v NHL. Jeden gól dal a na dva nahrál.

„Na první zápas to klapalo docela dobře. Doufejme, že nám to vydrží. Ale jsem hlavně týmový hráč. Pokud zvítězíme a já si nepřipíšu ani čárku, nemám s tím problém,“ připomněl. Příště ho kouč DeBoer z blíže neurčených důvodů vysadil. V neděli se však vrátil a znovu bodoval.

Je použitelný všude a na všechny způsoby. Ať hraje ve čtvrté nebo třetí lajně, pořád razí jednoduchý, fyzický styl, který u něj funguje nejlíp. Žádné okázalé kudrlinky. Svých třináct minut na ledě se snaží vyplnit chytrou a účelnou hrou. Podržet puk, napadat, chodit na dorážky. Nosek se při hře pět na pět výrazně zlepšil. Nebojí se přitvrdit, rozdává spousty hitů. A plno ran taky schytá.

Bek Nick Holden se v NHL pohybuje deset let. Nikdy prý nezažil hráče, který by utrpěl tolik újmy, jako jeho současný spoluhráč Nosek. „Nevím, proč jeho tvář všechno tak přitahuje,“ prohodil během nedávné zastávky v St. Louis.

Nosek to po ráně obránce Parayka schytal pukem přímo do obličeje. Druhou třetinu nedohrál, na třetí se vrátil. „V minulé sezoně se mi přihodilo něco podobného. Moje pusa je asi trochu jako magnet, nevím. Ale když se nestane nic horšího… Zašijí vás, je to jen bolest. A ta se dá zvládnout. Vrátíte se a hrajete dál,“ líčil.

Před třemi lety dal v pěti zápasech finále Stanley Cupu proti Washingtonu tři góly, play off končil čtyřmi trefami a pěti body v posledních sedmi zápasech. Jeho nejzářivější chvíle přicházely v nejdůležitějších zápasech. Třeba to hlavní teprve přijde. V základní části nebýval tak produktivní, ale v tomto ročníku začal víc přispívat i v koncovce.

Párkrát už předvedl, jakou dokáže být hrozbou. Dva z jeho osmi gólů byly vítězné. „Poté, co se mu narodil kluk a vrátil se, hraje skvěle. V každém zápase odvede kus práce, tvoří v útoku a výborně brání. Zaslouží si všechno, co teď má,“ prohlásil o něm Carrier.

Noskovy dubnové zápasy 18. 4. Anaheim 0+1 14. 4. Los Angeles 1+2 12. 4. Los Angeles 0 11. 4. Arizona 1+0 9. 4. Arizona 0 7. 4. St. Louis 0 5. 4. St. Louis 1+0 3. 4. Minnesota 1+0 1. 4. Minnesota 0+1 CELKEM 9 zápasů 4+4

