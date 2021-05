NHL ONLINE: Chicago dohrává sezonu s Dallasem, Calgary hostí Ottawu

Florida před prvním derby v play off spláchla rivala z Tampy 5:1 • ČTK / AP / Mary Holt

Nashville porazil Carolinu 3:1 a zajistil si účast v play off na úkor Dallasu • Reuters

Český útočník Dominik Kubalík si s Chicagem play off nezahraje • Profimedia.cz

Hokejisté Chicaga nastupují do svého předposledního zápasu základní části i sezony NHL. Čeští útočníci Dominik Kubalík a David Kämpf, kteří již nemají šanci na postup do play off, čelí Dallasu. Stars s Radkem Faksou v sestavě na hřišti Blackhawks odehrají rovněž své poslední duely ročníku, ve kterém si nezabojují o Stanley Cup. Se sezonou se pomalu ale jistě loučí i Ottawa proti Calgary. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.