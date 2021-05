NHL ONLINE: Boston hraje ve Washingtonu, s týmem nejely největší hvězdy

Základní část NHL pomalu finišuje, ve Východní divizi zbývá dohrát jediný duel. Paradoxně se jedná o souboj hokejistů Washingtonu proti Bostonu (1:00 SEČ), který už nemůže změnit to, že se oba týmy potkají v prvním kole play off. Oběma by v zápase měly chybět největší hvězdy, nenastoupí celá první formace Bruins, Krejčí ani jedenáct dalších hráčů včetně Kašeho. Druhé utkání obstarají v Severní divizi Winnipeg s Vancouverem. Sledujte obě klání ONLINE na iSport.cz.