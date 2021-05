Souboj kanonýrů na úvod play off: Pasta vs. Ovie. Kdo se rozpálí víc?

Je to tu! Základní část NHL ještě ani neskončila, už ale začíná jiná soutěž. Stanley Cup! Kdo v červenci pozvedne vytoužený Pohár? David Pastrňák doufá, že se to konečně povede jemu a jeho Bostonu. První překážkou v cestě bude Washington v čele s Alexandrem Ovečkinem. Vystřílí postup Bruins český čipera, nebo bude slavit ruský car? Série startuje už dnes v noci.

Je to zvláštní, v minulosti nevídané. Dlouhodobá soutěž NHL ještě do cíle nedošla, už se však rozjíždí play off. V kanadské divizi se základní část teprve dohrává. Vancouveru zbývá odjezdit čtyři zápasy, Calgary tři. To na východě už dnes v noci začne maraton, na jehož konci bude jeden tým juchat se Stanley Cupem.

Jako první se do boje vrhnou Boston a Washington. Pro české fanoušky bude právě tahle série s velkou pravděpodobností největším tahákem prvního kola.

V týmu Bruins je pětice Čechů v čele s elitním duem David Pastrňák-David Krejčí. Připravení naskočit budou i Ondřej Kaše, Jakub Zbořil a brankář Dan Vladař. Na straně Capitals se očekává, že jako jednička začne mezi tyčemi Vítek Vaněček. Není jasné, zda zdraví pustí do hry Michala Kempného, který se v týdnu po téměř roce vrátil na led, v prvním duelu na farmě v AHL ale nešťastně stoupnul na sněhové hrablo a znovu se zranil.

Pastrňák vs. Ovečkin sezona 2020/21 48 zápasy 45 20 góly 24 28 asistence 18 176 střely 182 18:37 čas na ledě 19:30 kariéra 438 zápasy 1197 427 body 1320 0,45 gól/zápas 0,6 0,97 bod/zápas 1,1

Jistě však bude fit Alexandr Ovečkin, který se v závěru základní části poprvé po šesti letech objevil na marodce. Do té doby vynechal pouhých šest duelů! Poslední utkání v úterý právě proti Bostonu už ale odehrál celé. Pro play off bude ready. Těšit se tak můžeme na souboj dvou elitních kanonýrů, vítězů Maurice Richard Trophy z minulé sezony. Oba v ní nastříleli shodně 48 branek, korunu krále střelců si rozpůlili.„Je jasné, že to bude pořádná bitva a hodně zajímavá série,“ těší se Ovečkin. „Oba týmy se už určitě nemůžou dočkat, až to začne. Základní část je u konce, teď je čas zahrát si fakt cool hokej,“ usmívá se ruský divočák.Zranění ho hryzalo. Sedět v obleku ve skyboxu? Na to nebyl zvyklý. „Bylo to náročné. Nikdo nechce být zraněný, nikdo nechce vypadnout ze sestavy. Jen sledovat zápas bez možnosti pomoci týmu přímo na ledě, to pro mě byl hodně divný pocit,“ popisuje Ovečkin. „Bylo pro mě důležité, že jsem stihl aspoň jedno utkání před startem play off. Zároveň platí: díkybohu, že jsme na to moc netlačili. Musím teď být připravený, k tomu je třeba být především zdravý.“

Poprvé v kariéře v aktuálním ročníku nepřekonal metu třiceti gólů, trefil se jen čtyřiadvacetkrát. Pastrňák zapsal ještě o čtyři branky méně. V posledních dvou měsících ho trápí slabá produktivita. Od poloviny března odehrál celkem 27 utkání, radoval se v nich pouze šestkrát.

„Když jste zvyklí dávat hodně gólů, je tohle samozřejmě frustrující,“ přiznává český forvard. „Obránci se na mě zaměřují víc než jindy, zejména v přesilovkách. Abych byl upřímný, je to pro mě něco trochu nového. Musím se s tím učit pracovat. Zároveň to ale používám jako motivaci, nutí mě to se neustále zlepšovat.“

Trenér Bruce Cassidy však věří, že jeho klíčová zbraň nabije ostrými v pravý čas. „Budeme na něj spoléhat. Vůbec o Pastovi nepochybuju. Všichni víme, jaký typ hráče může být, když se rozžhaví,“ hlásí kouč. „Je však pravda, že teď na ledě trochu tápe. Proč je to tak? Když tak elitní hráč nějaký čas neskóruje, na sebevědomí se to projeví. Někdy to může být v určitých situacích taky únava. Jindy je to jen o štěstí, puky se k vám neodrážejí, nic vám tam nespadne,“ přidává Cassidy.

Boston na Stanley Cup čeká deset let. Posledně mu sezonu ukončila ve druhém kole Tampa Bay, pozdější šampion. Oproti minulým rokům může být teď hlavní rozdíl v tom, že Bruins už nemusí být životně závislí na gólech prvního útoku. V posledních týdnech se k úžasným výkonům nakopl David Krejčí. Jeho přínos v závěrečných šestnácti duelech? Celkem 21 bodů (6+15)! Výrazně mu pomohl příchod Taylora Halla z Buffala, který druhou lajnu rozsvítil.

Oba týmy se naposledy v play off potkaly před devíti lety. Washington tehdy do vyřazovacích bojů vstupoval ze sedmého místa, zatímco Boston byl druhým nejlepším týmem Východní konference. Slavili však Capitals, kteří zvítězili 4:3 na zápasy.

Příběhů a otazníků série je také nyní spousta. Ustojí své první play off Vítek Vaněček? Poradí si Washington s absencí trojice John Carlson, T. J. Oshie a Jevgenij Kuzněcov? Jak se bude dařit Zdenu Chárovi proti „svému“ Bostonu? A nastřílí víc branek Ovečkin, nebo Pastrňák? Na tyto a další dotazy odpoví následující dny.

Tip výsledku série podle deníku Sport

Boston-Washington 4:2

Rozhodne absence několika klíčových hráčů na straně Capitals. Boston využije ofenzivní produkce první, ale také druhé lajny s Krejčím a Hallem, a postoupí do druhého kola.

