Příběh syndromu Toronta, další kolaps v řadě! Nepřijatelné, reagoval gólman

Tahle šňůra už ani není vtipná. Hokejový svět se poslední roky kroutil u groteskních selhání Maple Leafs v prvním kole, teď předvedla favorizovaná mašina další fatální kolaps. Toronto poslední tři zápasy házelo famóznímu Careymu Pricovi jen falešné návnady, ztratilo vedení 3:1 na zápasy a končí. Znovu dřív, než play off vlastně pořádně začalo. Syndrom z 40 Bay Street se tak opět projevil, zdánlivě nekonečná časová smyčka hraje vesele pořád dokola.

Frustrace se vrství. Osud zvrátil očekávání a vystrčil jednoho z největších favoritů – Maple Leafs – opět z kola ven po první rundě. Už pošesté v řadě. Na rozdíl od předchozích nezdarů ale tentokrát plave po hladině Ontarijského jezera ještě o něco větší pěna zklamání. Torontu se totiž věřilo, mělo úvodními koly prolétnout a atakovat nejvyšší metu. Bez zdráhání, bez pochyb, tým překlenul přestavbu a je připraven. Hotov pro nejvyšší boje.

„Nechali jsme si proklouznout příležitost mezi prsty,“ hledal těžce slova po vyřazení bek Morgan Rielly. Sám byl u pěti posledních rychlých vyšoupnutí z vyřazovací fáze, letos však strmý pád vnímá i on rozdílně. „Cíle byly letos určitě vyšší, což dělá zklamání ještě větší.“

Může se tomu klidně říkat Syndrom z 40 Bay Street. Stejný příběh se tam, pod stínem majestátní CN Tower, opakuje pořád dokola. Jako hodně nepříjemná časová smyčka ze sci-fi hororu. Pokaždé věříte, že se už tentokrát opravdu pořádky změní, místo toho se však probudíte ve stejném všedním ránu. Kdy to všechno začalo? Osudného 13. května 2013. Vyrovnaná série (3:3) se přesunula do Bostonu, kde byli Bruins do rozhodujícího mače před narvanými ochozy nažhavení, rychle však zchladli.

Toronto otočilo nepříznivý stav na 3:1 a když Nazem Kadri přidal čtvrtý gól 14 minut a 31 sekund před koncem po chytré Kesselově ráně do Raskových betonů, fanoušci rozesetí v domovském kanadském městě u velkých i malých obrazovek slavili. Zvedali nad hlavu papírové kopie Stanley Cupu, připíjeli si na další sérii a vesele líbali loga dresů. V té době ani zdaleka netušili, jaký horor přijde.

Ještě 83 vteřin před koncem vedl kanadský celek o dva góly, náskok spláchly dvě slepené branky při hře bez gólmana. U obou tref kroužil po ledě Jaromír Jágr, u té poslední zase clonil jako falešný centr před Jamesem Reimerem dvoumetrový zadák Zdeno Chára. Jedna z ran od modré nakonec torontskému brankáři propadla. A v prodloužení vybuchla TD Garden popáté. Historicky jeden z největší obratů v dějinách NHL byl dokonán a stvrzen, na jedné straně euforie, na druhé naprostý šok.

Od té doby Leafs nevyhráli jediný sedmý zápas.

Ontarijský klub přitom tentokrát proti Montrealu vedl v sérii už 3:1, po dvou prohraných prodlouženích nakonec padl také v Game 7. Hrál doma, ale ani známé prostředí nepomohlo. Gallegher, Perry a Toffoli poslali dál Canadiens (1:3), stihl kontrovat už jen Nylander. „Jsme zdevastovaní. Zklamaní,“ neskrýval smutek kouč Sheldon Keefe. „Čekali jsme od sebe víc. Myslím, že jsme byli schopni také víc ukázat. Nejenom v posledním zápase, ale celé sérii.“

POSLEDNÍ ŠEST ÚČASTÍ TORONTA V PLAY OFF 2012/13 – 1. kolo, Boston 3:4

2016/17 – 1. kolo, Washington 2:4

2017/18 – 1. kolo, Boston 3:4

2018/19 – 1. kolo, Boston 3:4

2019/20 – předkolo, Columbus 2:3

2020/21 – 1. kolo, Montreal 3:4



Naposledy se Leafs dostali do 2. kola v roce 2004

Další z kolapsů Leafs neodvrátil ani gólman Jack Campbell. Po bitvě si vyčítal první branku utkání, rána mu prolétla mezi nohama. „Přemýšlím o tom, jak tvrdě tým bojoval proto, aby to skončilo takhle,“ kroutil hlavou s dovětkem, že právě premiérová trefa Habs byla nejhorší inkasovanou brankou kariéry. „Je to nepřijatelné,“ dodal.

Favorita nepodržely ani výkony ofenzivních lídrů. Nejlepší ranař základní části Auston Matthews skóroval v sérii jednom jednou, Mitchel Marner zase nedal gól ani v jednom ze svých 18 posledních zápasů play off. „Vytvořil jsem si na sebe velký tlak... Chci být co nejlepší hráč každý večer,“ smutnil.

Se svým výkonem logicky nebyl spokojený. „Nedodržoval jsem své vlastní standardy. Musím udělat vše proto, aby se to už neopakovalo,“ mínilo 24leté pravé křídlo. Podle slov kouče Keefeho byla kabina po utkání zdrcená. „Bylo to vidět a s kluky jsem se rozhodl ani nijak neloučit proslovem.“ Jisté je jedno, Toronto už si v červnu nezahraje.

A černá noční můra trvá. Tak zase za rok?

Série 1. kola mezi Torontem a Montrealem 1. zápas: Toronto – Montreal 1:2 2. zápas: Toronto – Montreal 5:1 3. zápas: Montreal – Toronto 1:2 4. zápas: Montreal – Toronto 0:4 5. zápas: Toronto – Montreal 3:4p 6. zápas: Montreal – Toronto 3:2p 7. zápas: Toronto – Montreal 1:3

