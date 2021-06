Play off NHL ONLINE: Boston bojuje o mečbol, Montreal může postoupit

David Pastrňák si v druhém utkání play off proti New York Islanders připsal jednu asistenci, Boston ale prohrál v prodloužení • Reuters

Vyřazovací boje NHL pokračují zápasy dvou sérií. Hokejisté Boston Bruins svádí v play off vyrovnanou bitvu s New York Islanders (na zápasy 2:2), proti kterým by doma rádi získali postupový mečbol. Montreal Canadiens může ve čtvrtém utkání stvrdit hladký postup do dalšího kola Stanley Cupu přes Winnipeg, nad nímž v kanadské sérii vedou již 3:0. ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz!