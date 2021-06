Zvíře Kučerov! Dohnal hvězdy, Palátovi „čmajzl“ gól. Prezident USA se vsadil

Montrealu po 28 letech v boji o Stanley Cup nepřichystali zrovna milé uvítání. Hokejisté Tampy Bay vstoupili do druhého finále play off NHL v řadě jasným vítězstvím 5:1 a ukázali tak Canadiens, že zaskočit i úřadujícího šampiona bude setsakra náročná mise. Mužem úvodního duelu se stal ruský útočník Nikita Kučerov, který zazářil dvěma góly a asistencí. Díky tříbodové show překonal podobně jako Mario Lemieux či Jari Kurri podruhé v kariéře hranici 30 bodů ve vyřazovací části.

Byl označen za autora gólu, který vlastně nevstřelil. První trefa Nikity Kučerova ve finále Stanley Cupu 2021, jíž ve 42. minutě hry zvyšoval vedení Lightning na 3:1, měla být připsána českému útočníkovi Ondřeji Palátovi (v utkání 0+1). Třicetiletý reprezentant, kterého kouč Jon Cooper znovu posunul do elitní lajny s Braydenem Pointem a Kučerovem, doklepl za záda Caryeho Price odražený puk, jež na bránu nahodil právě ruský pointmaker.

A i když po uklidňujícím třetím gólu všechny kamery i oslavy směřovaly na Paláta, na střelecké listině se objevil poprvé Kučerov, který po „čmajznutí“ branky následně naplno rozjel své řádění. Druhý (přesný) zásah přidal o necelých deset minut později. Vysokou výhru proti Habs stvrdil osmadvacetiletý rodák z Majkopu ještě asistencí u trefy kapitána Stevena Stamkose, čímž podobně jako minulé play off překonat hranici 30 kanadských bodů v play off (7+23 v 19 zápasech).

Podívejte se na trefu Ondřej Paláta, která však byla připsána Nikitu Kučerovovi.

Kučerov tak před 15 911 diváky, což byla zatím největší návštěva v Amelia Areně od šíření nákazy koronaviru, dosáhl už podruhé bodového zisku, který se povedlo v bojích o Stanley Cup zopakovat jen několika legendám NHL. „Je to jeden z nejlepších hráčů na světě. Momentálně hraje jako zvíře,“ nešetřil superlativy Stamkos na adresu týmového parťáka. Lídr Lightning nicméně chválil celou obávanou elitní lajnu s centrem Pointem, jenž v zápase třikrát nahrával.

„Nakonec, Pointova lajna s ´Kučem´a ´Pallym´ je elitní z nějakého důvodu. Udělali úspěch, když takhle hráli i celé minulé play off. Přenesli si to i do této sezony. Mají obrovskou zásluhu na tom, proč jsme tam, kde jsme, ať už jde o první kolo nebo finále Stanley Cupu, ohlédněte se za minulými zkušenostmi. Jsou to oni, kteří vedou náš útok,„ řekl kápo Bolts po udělání prvního úspěšného kroku za obhajobou Poháru.

Hráči, kteří v play off NHL překonali alespoň dvakrát hranici 30 bodů 1. Wayne Gretzky 6x

(1982-83. 1983-84, 1984-85, 1986-87, 1987-88, 1992-93)

2. Mark Messier 3x

(1987-88, 1989-90, 1993-94)

3. Jari Kurri 2x

(1984-85, 1987-88)

Mario Lemieux 2x

(1990-91, 1991-92)

Nikita Kučerov 2x

(2019-20, 2020-21)



Trenéru Cooperovi se proti Montrealu povedl parádní taktický tah. Na elitní lajnu Canadiens Lehkonen-Danault-Gallagher v prvním zápase takřka vůbec nenasazoval vlastní první trojku a posílal vždy defenzivnější útoky. Pointa a spol. posílal proti druhé ofenzivní formaci Toffoli-Suzuki-Caufielda, která v semifinále pořádně zatápěla Vegas. Proti Tampě nabité zkušenostmi ale vyšla na úvod bodově naprázdno, elitní skvadra Bolts naopak měla prsty ve většině gólů.

Hlavní důvod manévru s útoky byl podle kouče fakt, že oba týmy spolu celý rok nehrály. Chtěl tak v prvním finálovém střetnutí vidět, jak hraje soupeřova elitní lajna. Montreal v úvodní bitvě na nadupané mužstvo z Floridy nestačil a už potřetí ze čtyř sérii nynějšího play off prohrál úvodní zápas. Každý však jistě dobře ví, že po úvodním pádu s Torontem i Golden Knights se Canadiens dokázali vzpamatovat, zaskočit soupeře a nakonec parádně projít dál.

Vůdce střídačky Bolts rozhodně odmítá Montreal nějak podcenit. „Jednu věc bych rád ujasnil: tohle je Národní hokejová liga s nejlepšími hráči na světě. Každou noc vás může porazit jiný tým. Hráči tu jsou tak dobří. Důslednost je klíč. Máte svůj plán, držíte se ho a důsledně ho valíte. A když to uděláme, naše šance v zápasech se nám hned líbí. Ale výsledky to nezaručí. Našli jsme něco, co nám vyhovuje. Neznamená to, že vyhrajete každou noc, ale držíme se toho procesu,“ řekl Cooper.

Lídři USA a Kanady uzavřeli sázku Vrchol hokejové sezony v zámoří si získává pozornost i v nejvyšších kruzích. V průběhu prvního zápasu finále play off NHL mezi Tampou Bay a Montrealem vyzval kanadský premiér Justin Trudeau (49) na svém twitteru o téměř čtyřicet let staršího amerického prezidenta Joea Bidena na uzavření přátelské sázky. O co by se měli vrchní představitelé států Severní Ameriky vsadit, není jisté. Předseda kanadské vlády každopádně odpověď dostal. „Jsi na tahu,“ napsala hlava USA s vyjádřením podpory Bolts, kteří na úvod vyhráli 5:1.