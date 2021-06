To je elita NHL: McJesus, stavitel mašiny či budoucnost z Manhattanu

Kdo jsou nositelé individuálních ocenění za vrcholící sezonu NHL? • FOTO: Koláž iSport.cz Spekulace a dohady jsou u konce. Nejkvalitnější hokejová liga světa vyhlásila ty nejlepší z nejlepších. Zatímco role nejužitečnějšího hráče byla známá dlouho dopředu, v jiných kategoriích situace byla daleko zapeklitější. Deník Sport a iSport.cz přináší výsledky nejvýznamnějších z nich.

McDavid? Spíše McJesus Hart Trophy: Connor McDavid (Edmonton) 56 zápasů: 33 branek + 72 asistencí = 105 bodů Podruhé v historii se stalo, že všichni, kteří o vítězi nejužitečnějšího hráče soutěže rozhodovali, napsali na první místo stejné jméno. A stejně jako v prvním případě, i nyní se jednalo o hráče Oilers. Kapitán Edmontonu napodobil, tak jako už mnohokrát, Waynea Gretzkyho a nejvýznamnější trofej ovládl naprosto jasně. Žádné debaty, žádné kontroverze. Po individuálních představeních, které čtyřiadvacetiletý Kanaďan předváděl po celý ročník žádná debata prakticky ani neexistovala. „Je neuvěřitelný,“ smekl pro web The Athletic spoluhráč Leon Draisaitl. „Radost ho trénovat,“ doplnil trenér Dave Tippett. „Má obrovský talent, a ještě nesmírně tvrdě dře. To je důvod jeho výkonů,“ řekl obdivně brankář Mike Smith. „97“ nasbírala ve zkrácené sezoně v 56 duelech 105 bodů. Přitom stobodová hranice odděluje hvězdičky od hvězd i při běžném zápasovém programu. Fenomenální, jedinečné.

Na vrcholu v 36 letech Vezina Trophy: Marc-André Fleury (Vegas) 36 zápasů: 26 výher, 1,98 branky na zápas, 92,8% úspěšnost Bohatou sbírku trofejí a úspěchů může konečně prohlásil za hotovou. Marc-André Fleury se v závěru kariéry vůbec poprvé „prochytal“ k trofeji pro nejlepšího brankáře soutěže. Andrej Vasilevskij i Philipp Grubauer ostrouhali. Ke třem Stanley Cupům, zlatu z olympiády a třetí příčce v počtu výher v NHL přidal Fleury osobní trofej, která mu po dlouhých patnáct let unikala. Málokdo by si navíc před pár ročníky tipl, že se mu něco podobného ještě může povést. V Pittburghu, v milované organizaci, se stal nechtěným. Mladší Matt Murray ho výkonnostně předčil a vedení pak vybralo brankáře pro budoucnost zrovna v době, kdy do ligy vstoupilo Vegas, které s díky z Kanaďana učinilo novou jedničku. Výsledek? Účast ve finále, dvě porážky až v konferenčních finále a nyní Vezina Trophy. „Obrovská gratulace. Naprosto zasloužený úspěch,“ naťukal na Twitter brankářský parťák Robin Lehner. Brankář Vegas Marc-André Fleury v zápase s Minnesotou v prvním kole play off • Foto Reuters

Budoucnost z Manhattanu Norris Trophy: Adam Fox (NY Rangers) 55 zápasů: 5 branek + 42 asistencí = 47 bodů Stačily pouhé dva ročníky, aby se obranný klenot Rangers vydrápal až na vrchol potravního řetězce celé ligy. Smutně na to hledí především v Calgary a v Carolině. Oba celky po určitou dobu vlastnili hráčova práva, nicméně rozhodli se mladíka poslat o dům dál. Už v minulé sezoně naznačil, že se obě organizace možná ukvapily, nyní o tom nemůže být pochyb. Jen Tyson Barrie z Edmontonu si mezi obránci připsal o bodík víc. Z hlediska herní inteligence nebo vlivu na hru svého mužstva Fox zkrátka neměl konkurenci. Už fakt, že za sebou nechal Calea Makara a Victora Hedmana značí, že tohle byla sezona třiadvacetiletého borce z New Yorku. „Občas jsem mu napsal po dobrém utkání, kde jsem mu zdůrazňoval, jak důležitá je konzistence. Ta odděluje dobré hráče od špičkových. A Adam konzistentní je,“ pochválil svého následníka Brian Leetch, bývalý elitní obránce Rangers. Adam Fox slaví branku se střídačkou Rangers • Foto Reuters

Kirill the Thrill Calder Trophy: Kirill Kaprizov (Minnesota) 55 zápasů: 27 branek + 24 asistencí = 51 bodů Dlouho se nestalo, že by jeden jezdec odjel nováčkovskému pelotonu o několik kilometrů. A nezpomaloval. Příchod ruského talentu se stal před startem ročníku nesmírně očekávanou událostí. Soužící se Wild nutně doufali v injekci talentu, jenž by nebyl zatížen bídnými výkony posledních sezon. Stalo se. Možná více, než sám generální manažer Bill Guerin očekával. Hned v první bitvě v lize uchvátil třemi body proti Los Angeles a z formy nepolevil. Tým ze severu Spojených států se během pár týdnů stal především díky němu celkem, jenž nabízel úžasnou hokejovou podívanou. Stopku vystavilo sice už v prvním kole Vegas, nicméně po obrovském boji v sedmi zápasech. Zásadní otázka pro další roky zní, kde bude Kaprizov pokračovat? Jednání o novém kontraktu stojí na mrtvém bodě a moskevské CSKA podle spekulací dělá z hlediska financí hodně proto, aby se ztracený syn vrátil domů.

Stavitel mašiny Jack Adams Trophy: Rod Brind’Amour (Carolina) 56 zápasů: 36 výher Nejvýznamnější vyjednávání o nové smlouvě v organizaci Hurricanes pro letní pauzu se zdaleka netýkalo nikoho z hráčů. Všichni experti v zámoří se shodovali, že aby byla zachována kontinuita a kvalitní práce, musí bezpodmínečně pokračovat hlavní trenér. Bez něj by výsledky v následujících měsících byly značně nejisté. Na charisma a osobnost kanadské hráčské legendy je navázána celá hierarchie týmu. Brind’Amour jako šéf střídačky působí v Carolině od roku 2018. Výsledky se od té chvíle neustále zlepšují, a především se trpělivě a vědomě buduje parta hráčů schopná dokráčet až na vrchol. Vystavit vítěznou partu trvá a trenér to dobře ví. Přesně z toho důvodu by nyní nedávalo smysl ho od rozdělané práce odtrhnout. Vedení to vědělo, kouč zůstává. Ocenění, které nyní přišlo jen a jen potvrdilo správnost toho rozhodnutí. Trenér Caroliny Rod Brind´Amour podepsal s Hurricanes nový tříletý kontrakt • Foto facebook.com

Zkušenost se vyplácí Generální manažer roku: Lou Lamoriello (NY Islanders) Ano, zkušenosti, které nabral během své dlouholeté kariéry v křesle generálního manažera nyní vyplácí další a další dividendy. Stejně tak kontakty, kterými protřelý bard napříč celou ligou disponuje. Z celků, kde působil, si do Islanders stahuje prověřené koně a přidává je do už tak velmi kvalitně fungující skládačky. Příklady? Z Devils, kde dlouhá léta vládl, si pro tuto sezonu přivedl Andyho Greena, Travise Zajaca, nebo Kylea Palmieriho. Jím vedená organizace se za poslední tři roky potichu a bez největších jmen na soupisce vypracovala už ne do role černého koně, nýbrž do role favorita, který musí myslet na příčky nejvyšší. Jediná výhra v tomto ročníku dělila tým od prvního postupu do finále od roku 1984. Tenhle pán zkrátka pořád umí. A pozor, klíčové složky sestavy mají podepsáno na delší dobu. Lamoriellova práce tak rozhodně nekončí, právě naopak. Nejlepší generální manažer letošní sezony NHL Lou Lamoriello z NY Islanders, kterým pomohl do finále konference • Foto ČTK / AP / Chris Young