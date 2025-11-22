Kovář zářil i bavil: Místo vzduchu jsem se nadechl bramboráků. Proč podepsal Spartě?
Bavil se na ledě tím, jak byl položený v zápase a pak bavil i přítomné okolí po bitvě, v níž zazářil a dotáhl Spartu k triumfu ve 24. kole extraligy v Hradci Králové 4:1. Brankář Jakub Kovář se momentálně ocitá ve velké pracovní pohodě, sadou 28 zákroků, v nichž byste našli půlku tutových příležitostí, ozářil dlouho očekávaný duel pod Bílou věží.
Hradečtí hráči sami říkají, že jejich hokej nikomu v extralize nechutná. Zdá se, že vám ano. Jak se vám proti němu chytá?
„Není to sranda. Je to hokej, který se začíná hrát. Něco podobného hraje Liberec nebo Plzeň. Je to zkrátka fofr, mají stejné síly od první do poslední minuty. Jdou do brány, hrají výborně kolem ní. Tenhle styl je čím dál častější. Nesmíte na chvíli vypnout nohy, musíte s nimi neustále hýbat. Jakmile si začne někdo myslet, že to odehraje na rovných nohách, tvrdě ho potrestají.“
Stále to jsou tři body jako odjinud, ale vyhrát v Hradci poté, co vyhrál posledních pět zápasů a dvanáct z třinácti je důkaz, že Sparta jde nahoru, ne?
„Zrovna před dvěma dny jsem seděl v Písku s trenérem Liberce Jirkou Kudrnou a bavili jsme se, že buď my, nebo oni v neděli jim sérii ukončíme. Tak doufám, že na mě Jirka nebude naštvanej, že jsme jim to vzali a předběhli je. Oni jim holt teď budou muset prodloužit sérii proher.“
Hradecký zimák je specifický, mnozí hráči jej mají rádi, protože je starý, jiní právě proto ne. Co vy?
„Hele, já to nechci vůbec kritizovat, vůbec. Ale ve druhé třetině nastala situace, kdy jsem toho po jednom z oslabení měl docela dost a nadechl jsem se smažených bramboráků nebo něčeho takového. Myslel jsem si, že pozvracím… (usmívá se) Nemyslím to špatně proti nikomu, ale už jsem se pomalu chystal volat rozhodčího, ať mi dá chvíli čas. To je… Jste zavařený, tep kolem 180 a teď vdechnete bramboráky nebo klobásy, to je hrozný. Tohle jsem zažil naposledy v Třinci na staré hale, když nahoře za kotlem pekli klobásy a pražili popcorn. Tady jsem si to po dlouhé době připomněl.“
Catering na stadionu v Hradci je vyhlášený, ale máte pravdu, pro sportovce nic moc luft…
„Ano, šlo to z toho jednoho rohu. Jak říkám, v tu chvíli potřebujete do plic dostat vzduch a když nasajete to smažený, není to nic příjemného.“
Zkraje zmiňované druhé třetiny jste za stavu 0:1 dvakrát vychytal Patrika Miškáře, to byly klíčové momenty, souhlasíte?
„Tam se podle mě přelomil zápas. Jednu střelu jsem mu chytil, druhá šla do tyčky. Už se radovali, ale zvuk tyčky byl jasný a já zůstal v klidu. Chytli jsme momentum zápasu, ale Hradec hrál celou dobu výborně. Prakticky z čehokoli mohlo dojít k vyrovnání nebo pak ke snížení. Museli jsme být opatrní a bránit celý zápas. Po jejich gólu na 1:2 zbývalo pořád dost času, za minutu a tři čtvrtě se toho dá hodně stihnout. Ale my byli až nezvykle klidní, kluci výborně vykombinovali gól na 3:1 a bylo hotovo. Celkově jsme týmovou prací odbránili velice těžký zápas proti velice dobrému týmu. Každý, kdo sem přijede, bude muset podat co nejlepší výkon, počínaje gólmanem až po všechny další hráče, jinak to tu budou mít strašně těžké.“
Článek pokračuje pod infografikou.
Poslyšte, neměl jste s podpisem nové smlouvy ještě chvíli počkat, vaše cena by třeba ještě porostla…
„Ne, ať už nikam neroste, já jsem rád, že mám práci. A taky klid, to je hlavní. V mém věku už se člověk nechce moc stěhovat a je fajn vědět, že se nemusíte zbavovat bytu, můžete zůstat zabydlený a žít hlavně s pocitem, že víte, kde budete pokračovat. Mnohem lepší než čekat do března nebo dubna na to, jak sezona dopadne a pak třeba něco narychlo shánět.“
Je fakt, že s Josefem Kořenářem tvoříte velmi dobrou dvojici, jak po sportovní, tak po lidské stránce.
„Kdyby to takhle nebylo, nebo jsme to jenom hráli, klub to vycítí a ve chvíli, kdy jednomu z gólmanů končí smlouva, tak ho nechá jít. V Hradci to jednou zažili, když tady měli Kantora s Kacetlem a jim to fungovalo úplně naopak. Byl to velký problém a při první možnosti se jednoho z nich zbavili. Málokdy se z gólmanů stanou velcí kamarádi, ono bohatě stačí, pokud to mezi nimi zůstane na profesionální úrovni. Kdy je to mezi nimi fér, gentlemanské a chlapské. My si ale fakt rozumíme.“
Fanoušky Sparty jste chvíli škádlil tím, že to vypadalo spíš na odchod, teď jste jim to vrátil výkonem v Hradci?
„Za to můžou smlouvy s APK. Kdybychom byli ve Švýcarsku, šest let dopředu můžete oznámit, kde budete chytat v roce 2032 a nikdo to neřeší. My tu máme dodatky k 30. dubnu, které nikdo nedodržuje, a stejně se dodatky každý rok do smlouvy dávají. Vznikla z toho hra, kterou potom náš marketing využil k poškádlení. Jsem rád, že jsme vyhráli, protože po takových hrách vás většinou trefí blbá karma. Říkal jsem si, že když jsme ve čtvrtek hráli na celou republiku komedii, že v Hradci dostaneme bůra. Tak jsem rád, že to mám takhle z krku.“
Přišlo mi, že jste zápas vyloženě užíval a moc vás bavil, mám pravdu?
„Jo, je to tak. Před pár dny mi i pár kamarádů říkalo, že si hokej zase užívám. Takhle to mám zatím celou sezonu. Popravdě nevím, čím to je, ale chytil jsem nový vítr a je fakt, že za ty necelé čtyři roky se tu po brankářské stránce cítím nejlíp. Doufám, že si to zvládnu udržet a že týmu budu dál pomáhat.“
Očima trenéra gólmanů Sparty Petra Přikryla
„Kovy nás provedl určitou krizí, kterou jsme na začátku sezony měli. Je to zkušený gólman, má něco za sebou. Díky těm zkušenostem to zvládá tak, jak to zvládá. A že se teď cítí výborně, to je souhra víc věcí dohromady. Celé mužstvo se zvedá a díky tomu se cítí líp i brankář. Pomáhá to k tomu, abychom uhráli nějaké výsledky.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|23
|12
|3
|1
|7
|70:56
|43
|2
Sparta
|26
|12
|3
|1
|10
|77:65
|43
|3
Pardubice
|23
|12
|2
|2
|7
|73:52
|42
|4
Mountfield
|23
|11
|4
|0
|8
|65:49
|41
|5
Brno
|23
|12
|1
|3
|7
|66:60
|41
|6
Plzeň
|23
|11
|2
|3
|7
|59:47
|40
|7
Vítkovice
|24
|10
|3
|2
|9
|66:64
|38
|8
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|9
Č. Budějovice
|24
|10
|2
|2
|10
|71:67
|36
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|23
|9
|1
|2
|11
|56:65
|31
|12
M. Boleslav
|24
|8
|2
|2
|12
|50:58
|30
|13
Kladno
|24
|7
|2
|4
|11
|58:73
|29
|14
Litvínov
|24
|3
|2
|1
|18
|39:81
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž