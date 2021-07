Vasilevského noc. Fantom Tampy ukradl druhé finále, viděl to i Travolta

Druhý střet ve finálové bitvě rozhodně nevypadal jako jednoznačná záležitost na úvod. Canadiens se po výprasku 1:5 vzpamatovali a bezpochyby i poučili. Nyní se Montreal nenechal podrobit diktátu zkušenostmi a kvalitou nabitého kádru Bolts. Byl dokonale připraven, Tampu Bay i přehrával. Habs úřadujícího šampiona dokonce o téměř polovinu přestříleli! Maskovaný car Andrej Vasilevskij ale sebejistě ukradl celý zápas pro Lightning.

Sám brankář po druhé výhře zůstal pokorný. Vyzdvihoval především týmovou zásluhu. Ocenil i hru Montrealu. „Po prvním zápase na nás vyšli fakt nažhavení. Je to dobrý tým, tentokrát tlačili na pilu celý zápas. Myslím, že jsme to zvládli docela dobře. Párkrát nás celkem drtili, ale nakonec jsme odvedli dobrou práci. Náš tým zvládl třetí třetinu na výbornou a celkově od všech to byl skvělý výkon,“ řekl šestadvacetiletý gólman, který kradením šancí předčil naproti stojícího Careyho Price.

Ze 43 střeleckých pokusů Montrealu prošel za záda vytáhlého Rusa jediný, od modré z bekhendu se v přesilovce prosadil útočník Nick Suzuki, který na brankáře Tampy vystřelil ve druhém finále celkem devětkrát. Poprvé už ve třetí minutě hry, kdy se sám hnal na Vasilevského, ruským fantom však velkou šanci zlikvidoval parádním dloubnutím betonu. Kromě již zmíněné trefy se Canadiens, jejichž výkonu nelze nic vytknout, v průběhu zápasu setkávali s dost podobným nezdarem.

Noc patřila Vasilevskému. „Absolutně soutěživý hráč, o kterém víme, že je noc co noc oporou týmu. O něm prostě nemůžete říct dost dobrých věcí. Rozhodně mu to vždycky chceme ulehčit, ještě než to uděláme, ale, chlape, je to absolutní bojovník a hráč. Je víc než jasné, že má největší podíl na druhé výhře,“ chrlil superlativy obránce Tampy Ryan McDonagh na adresu spolehlivého parťáka v brance.

Fantastické představení Andreje Vasilevského sledovalo v Amalie aréně 17 166 diváků. Mezi fanoušky Tampy Bay se dokonce objevil i slavný hollywoodský herec John Travolta . Sedmašedesátiletá filmová hvězda, která zazářila například v Pulp Fiction: Historky z podsvětí, Tváří v tvář či Pomádě, dorazila na zápas s bývalým americkým fotbalistou Mikem Alstottem, s nímž o přestávce udělali menší show pro fanoušky.

I když Bolts v utkání alespoň podle výsledku neprohrávali, klíčovým okamžikem pro zlomení Montrealu byl až závěr druhé dvacetiminutovky. Dvě vteřiny před zazněním druhé sirény za stavu 1:1 dostal útočník Blake Coleman před Priceovou bránou nabito od spoluhráče Barclayeho Goodrowa a i přes to, že při šanci padal, vrátil Tampě zpátky vedení a dodal týmu kuráž dotáhnout duel do vítězného konce.

„Už jen to načasování bylo... epické. Rozhodně nás tím nakopl do třetí třetiny,“ řekl trenér Tampy Bay Jon Cooper o Colemanově trefě. Triumf Lightning, po kterém vyráží do Kanady s vedením 2:0 na zápasy, nakonec pojistil v 56. minutě český reprezentant Ondřej Palát .