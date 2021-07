Pět příběhů z kabiny šampionů: návrat superstar, mistr štístko i zlatý nováček

Tváře jsou podobné, příběhy ne. Přestože finálová série Stanley Cupu přinesla od úvodních momentů vcelku jasný průběh, celá vyřazovací část nabídla z hlediska Tampy několik skvělých příběhů. Nade všemi rozhodně ční návrat Nikity Kučerova, jenž po dlouhém zranění vpadnul do play off jako odjištěný granát a z povrchu zemského smetl kompletně všechny. Nicméně není sám, osobnostmi se tamní kabina jenom hemží. Deník Sport přináší pět největších příběhů Tampy.

Maroon 3

Kapela Maroon 5 by z hlediska marketingu udělala dobře, kdyby pětku zaměnila za trojku. A do svého loga přidala obličej Pata Maroona. Tenhle borec, to je totiž magnet na úspěch. V roce 2018 si potěžkal Stanley Cup v dresu St. Louis a pak se rozhodl přejít do Tampy. Zbytek je historie.