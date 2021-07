Palát dohnal Jágra, triumf si teď víc užívá. Osudový kouč ho drží u hvězd

Jaroslav Pouzar, Jiří Hrdina, Jaromír Jágr. A od středeční noci taky Ondřej Palát a Jan Rutta. Dvojice z Tampy Bay rozšířila exkluzivní spolek českých hráčů, kteří vybojovali Stanley Cup dvakrát po sobě. Navíc už během deseti měsíců a konečně doma před vyprodanou halou. „Je to až neskutečné. Loňské play off bylo i díky našim výsledkům nezapomenutelné, ale bez fanoušků to nebylo ono. O to víc si to teď užíváme,“ vykládal Palát ještě před finálovou sérií s Montrealem.

Lightning potvrdili svou dominanci v NHL, soupeře z Canadiens vyřídili 4:1 na zápasy. Jejich celkově třetí triumf v mnohém předčil jízdu za Stanley Cupem z minulého roku. Už kvůli tomu, že už se nemuselo hrát v neprodyšné bublině a možnost zakřepčit si s pohárem před vlastními fanoušky znamenala motivaci navíc. Rozhodující vítězství Tampy v pátém duelu sledovalo v domovské Amalie Areně přes 18 tisíc lidí.

Palát v elitním útoku Lightning jistil ofenzivní esa Nikitu Kučerova a Braydena Pointa. První jasně vyhrál s 32 body (9+24) produktivitu play off, druhý byl se 14 trefami nejlepším střelcem. „Snažím se hrát zodpovědně. Oba kluci jsou útočně ladění, mým úkolem je především získávat pro ně puky a pracovat poctivě před oběma brankami,“ líčil během vyřazovacích bojů 30letý Palát, jenž si sám ve 23 zápasech připsal 13 bodů (5+8).

„Nedostává se mu takového uznání jako Pointovi s Kučerovem. Ale kdybych ho vyndal z jejich lajny, oba hráči by naběhli ke mně do kamrlíku a sjeli mě, co to sakra provádím a jestli jsem nepřišel o rozum,“ usmíval se kouč Jon Cooper.

Pod ním Palát působil už od svých začátků na farmě v Syracuse a později Norfolku a už před devíti lety s ním zažil triumf v nižší soutěži AHL. Ten pamatují i další současní spoluhráči z Lightning Tyler Johnson a Alex Killorn. Podílel se na něm rovněž Radko Gudas, s nímž se Palát střetl v úvodním kole play off proti Floridě.

„Když jsme po sérii s Tampou skončili, popřál jsem mu hodně štěstí. Loni vyhráli Stanley Cup, rády bych viděl, kdyby měl ty prsteny dva,“ přál si v nedávném rozhovoru pro Sport. Jeho touha byla vyslyšena. Palát a Rutta obhájili vítězství ve Stanley Cupu jako první Češi po 29 letech. Naposledy se to s Pittsburghem povedlo Jágrovi s Hrdinou, který triumfoval celkem třikrát, stejně jako Pouzar, jenž v letech 1984 a 1985 vyhrál s Edmontonem rovněž dvakrát po sobě. Česká dvojka z Lightning to však stihla nejrychleji. Loňské play off se vzhledem k odkladům a posunům programu natáhlo až začátkem října, tentokrát sezona skončila v červenci.

Palátova cesta ke hvězdám, to je příběh o dřině, píli, zarputilosti, odříkání, překonávání sebe sama i přehlíživosti okolí. „Ondrovi stačí jen trochu pootevřít dveře a on je doslova rozkopne. Tak to bylo na farmě, i později v NHL. Nemůžu mluvit za mužstvo, ale kdybyste dělali v šatně průzkum, kdo je v týmu pro svůj přístup největším vzorem, věřím tomu, že velkou většinu hlasů získá právě on,“ tvrdil o rodákovi z Frýdku-Místku jeho osudový trenér Cooper.

Do zámoří zamířil Palát v roce 2009 z Vítkovic, s jejíž juniorkou získal titul. Ve své druhé sezoně v QMJHL nastřílel v útoku vedle Seana Couturiera za Drummondville 39 gólů a připsal si 96 bodů. Mezitím na šampionátu dvacítek 2011 v Buffalu dvěma trefami proti Německu zabránil nejhoršímu a Češi se pak nemuseli na závěr skupiny přetahovat se Slováky, kdo se vyhne bojům o záchranu. V draftu si ho pak dlouho nikdo nevšiml. Až čtyři místa před koncem si Paláta z 208. pozice vytáhla Tampa.

Přes AHL se pod Jonem Cooperem do dvou let probil do NHL, v nováčkovské sezoně posbíral 59 bodů (23+36) a byl v nominaci na Calder Trophy. Finále Stanley Cupu si zahrál poprvé v roce 2015, dnes v něm má 16 zápasů, stejně jako Jaromír Jágr. „Chtěl bych mít Pohár taky doma,“ přál si po loňském triumfu. Nakonec to nešlo. V letošním krátkém létě se mu tohle přání třeba splní.