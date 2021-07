Pivař Kučerov „trollí“ všechny: vychutnává triumf a sbírá sponzory

Oslavy nekončí, právě naopak. Co začalo kontroverzní tiskovou konferencí po obhajobě Stanley Cupu, překlápí se nyní do kultu jménem Nikita Kučerov. Ruský forvard si druhý triumf v řadě náramně vychutnává. Nejdříve se bez trička a popíjejíc pivo vysmál fandům Montrealu a nařkl ligu z absurdního výběru vítězů brankářských trofejí. A nyní se spojil se značkou piva Bud Light a na Instragram vyvěsil sarkastické tričko, které jde na dračku.

Od prvního momentu bylo patrné, že tady nepůjde o běžné kolečko novinářských otázek a hráčských odpovědí. Už samotný příchod Nikity Kučerova na tiskovku po obhajobě trofeje stál za to. Do židle usedl vysmátý, bez trička, s plechovkou piva na stole a zatímco tleskal, suše oznámil: „Dva Stanley Cupy v řadě, bejby.“ A nemilosrdně pokračoval. Především dva výroky vzbudily několik emocí a zvedly mnoho obočí.

„Vasi byl zase neskutečný. Pořád jsem mu opakoval, že je nejlepší, že je MVP. A potom dají Vezinu nějakému tomu brankářovi z Vegas a rok předtím zase někomu jinému. Prvotřídní kravina,“ opřel se do ligového rozhodnutí, kdy po minulé sezoně obdržel trofej pro nejlepšího brankáře Connor Hellebuyck z Winnipegu a nyní Marc-André Fleury. „Přestože je každý ročník okraden, tak neustále tvrdě maká. Vlastně se mě snaží přesvědčit o tom, že je nejlepší. Přitom já už to dávno vím, mně o tom přesvědčovat nemusí,“ doplnil.

Úvodní ostrý výrok Kučerova ještě více rozproudil a chtěl se podělit o vše, co měl na srdci. „Děláte si legraci? Co to mělo znamenat, ti fanoušci Montrealu? Vždyť po té první výhře ve finále slavili, jako by vyhráli Stanley Cup. Přitom jejich finále už bylo v té minulé sérii,“ kroutil hlavou. „Typický Kuč. Dá si dvě piva a nezavře pusu,“ okomentoval se smíchem kamarádův výstup kapitán Steven Stamkos pro web Sportsnet.

Jenže tohle celé se ukázalo jen jako start, jako pomyslné otevření sudu od piva, který nyní teče proudem. Virální tiskovky rychle využila společnost Bud Light, z jejichž plechovky Kučerov nasával. Okamžitě se s ním domluvila na spolupráci, protože tušila, že tohle má ohromný dosah. „Možná nemá tričko, ale zato má smlouvu s námi. Pro tohle oznámení se nebude pořádat žádná tiskovka,“ ukázalo se na Twitteru amerického pivovaru. A samotný útočník nezůstal stranou, a i nadále si dělal legraci z hokejových konkurentů.

V neděli večer umístil na Instagram fotku, kde na lodi objímá jak Stanley Cup, tak trofej Vince Lombardiho pro vítěze NFL, kterou jako poslední získali Tampa Bay Buccaneers. Nejdůležitějším se však ukázalo být tričko, které měl na sobě. „18 milionů přes platový strop,“ měl napsáno na hrudi. Právě klička, kdy vedení Tampy dopsalo uzdraveného Kučerova na soupisku až pro play off a tudíž nemuselo řešit v rámci finančních mantinelů jeho příjem, se pro mnohé stala důvodem, proč na Tampu útočit. „Troll z Tampy“ jede na plné obrátky a dal tímhle jasně najevo, co si o celé záležitosti myslí.

Tenhle kus látky se nyní na webu prodává za dvacet dolarů, stejně jako tričko s hláškou „prvotřídní kravina,“ kterou Kučerov při tiskové konferenci použil hned několikrát. Inu, kontroverze prodává, čehož nyní ruská hvězda využívá. Baví fanoušky, hrnou se sponzoři. Je zkrátka v kurzu. A ze všeho nejvíc oslavuje. Protože pokud si očividně umí úspěch někdo užít, pak právě nejproduktivnější muž posledního play off.