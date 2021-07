Colorado oslabí, jednání s kapitánem se vlečou. Landeskog je zklamaný

Deník Sport už o tom psal před druhým kolem play off. Pokud Colorado nepřejde přes Vegas, sezona se opravdu nebude hodnotit úspěšně. A co hůř, zdaleka by to neznamenalo konec těžkých dnů. A teď je to tady, černý scénář se naplnil. Smlouvy končí několika základním pilířům, navíc se blíží rozšiřovací draft. A do toho všeho hodil granát kapitán Gabriel Landeskog. „Jsem zklamaný,“ řekl k průběhu vyjednávání. Vedení čeká v létě pořádná fuška.

Útočník Gabriel Landeskog, obránce Cale Makar, gólman Philipp Grubauer. Tohle hráčské trio se po sezoně ocitlo v situaci, kdy musí o novou smlouvu jednat. Každý z nich si, logicky, chce vzhledem ke špičkovým výkonům v posledních ročnících sáhnout na co největší finanční krajíc. U Makara, jednoho z nejtalentovanějších hráčů své generace, je navíc potíž, že mu skončil nováčkovský kontrakt. A tudíž se jeho gáže zvedne hned několikanásobně. Zkrátka a dobře, vměstnat se do 81,5 milionu dolarů, jak zní limit platového stropu, bude oříšek.

„Nemůžu si pomoct, budu k vám upřímný. Jsem trochu zklamaný, že se to celé dostalo až takhle daleko, že to došlo až do tohoto bodu,“ prohlásil otevřeně dlouholetý kapitán Gabriel Landeskog. A v manažerských kancelářích Avalanche zasvítila červená kontrolka. Veškerá zámořská média totiž začala okamžitě spekulovat, co to znamená. Zda muž, jemuž přišili „céčko“ na dresu už v devatenácti letech, zamíří jinam.

„Uvidíme, co se stane. Stále doufám, že se na něčem shodneme a dohodneme se, ale pokud by to bylo na mně, nejradši bych to uzavřel už třeba před osmi, nebo deseti měsíci,“ dodal nejmladší kapitán v ligové historii.

Přitom aby Joe Sakic, bývalá hráčská legenda Colorada, udržel špičkový celek pohromadě, musí zákonitě někdo z kola ven. Pod platový strop se všichni nevejdou. A to v závětří ještě číhá hrozba v podobě rozšiřovacího draftu, kde si nově příchozí Seattle vybere z třiceti celků své tváře. Pokud by do 21. července Landeskog s vedením nenašel společnou řeč a Avalanche by se rozhodli ho v rámci šetření nechránit, je vysoce pravděpodobné, že po něm Krakeni ihned sáhnou. Navíc by pak měli týdenní okno, kdy by se s ním na novém kontraktu mohli domluvit pouze oni. O lídra by pak měli na dlouho postaráno.

Jistě, celé se to odehrává v rovině spekulací, nicméně fakt, že parta Nathana MacKinnona v následujícím ročníku nebude disponovat stejnou střeleckou silou jako v posledním ročníku, zůstává platný. Přestože se tamní partě minimálně v posledních třech sezonách věštil zisk Stanley Cupu, trenér Jared Bednar a jeho družina odešli třikrát v řadě se svěšenou hlavou už po druhém kole.

„Podle mého jsme tenhle rok byli nejlepším týmem v lize, jen jsme to zase nebyli schopní dát dohromady. Nevím, jsem tu devět let a nevyhrál jsem ani ho*vno. Strašně to mrzí. Už loni jsem poprvé cítil, že to celé můžeme vyhrát. Teď taky. Je to na nic,“ ulevil si pro nhl.com zklamaný MacKinnon po posledním vyřazení s Vegas.

Avalanche se tak nyní nachází v období, které rozhodne na několik let dopředu o tom, jak dlouho se tým v elitní ligové partě udrží. Tamní situace trochu připomíná Tampu pár let předtím, než získala dva triumfy v řadě. Také se od týmu neustále čekal výšlap až na vrchol, na který objektivně síla byla, nicméně ten pořád ne a ne začít.

MacKinnon, Rantanen, Makar, Landeskog, to všechno jsou top hokejisté. Léto napoví, jestli v dohledné době dostanou další šanci společně zapálit vítězné doutníky.

Hvězdy Avalanche bez smlouvy Gabriel Landeskog

Příjem: 5,571 milionu dolarů

Body v sezoně: 52 (20+32) Cale Makar*

Příjem: 880 tisíc dolarů

Body v sezoně: 44 (8+36) Philipp Grubauer

Příjem: 3,33 milionu dolarů

Výhry v sezoně: 30 Brandon Saad

Příjem: 5 milionu dolarů

Body v sezoně: 24 (15+9) Tyson Jost*

Příjem: 874 tisíc dolarů

Body v sezoně: 17 (7+10) Hráči označení hvězdičkou patří do kategorie RFA, klub má tedy na jejich služby opci, nemohou odejít bez náhrady.