Stanley Cup poničil rekordman. Sběratel pohárů je tvrďák i „méďa“

Umí vyhrávat! A taky „za to umí vzít“, když se triumfy oslavují. Patrick Maroon se zapsal do historie NHL jako první hráč od slavné dynastie New York Islanders, který vyhrál tři Stanley Cupy za sebou. Na cenném poháru zanechal stopu. Doslova – přiznal se totiž, že pomačkaná a dobitá trofej, jejíž fotky začaly kolovat po sociálních sítích, je důsledkem jeho počínání při oslavách.

Pohár Lorda Stanleyho za skoro 130letou historii zažil všemožné divočiny při oslavách, mísou na samém vrcholu muselo protéct neskutečné množství piva, šampaňského, bůh ví čeho dalšího… Nikdo s ním ale nezamával tolik, jako letos hráči Tampy Bay. Fanoušci na sociálních sítích sdíleli snímek, na kterém je mísa na vrcholu poháru poničená a do původního tvaru má daleko.

K činu se teď doznal obrovitý útočník Patrick Maroon. „Pršelo, všude bylo mokro. Zkusil jsem pohár zvednout, ale uklouzl jsem. Phil Pritchard, který se o něj stará, mi pomohl, ale Stanley Cup spadnul zrovna na tuhle stranu,“ řekl pro deník Tampa Bay Times.

Z incidentu si ale velkou hlavu nedělají. „Lidi říkají, že jsme pohár zneuctili. To je úplná blbost. To si myslíte, že jsme si s ním za deště házeli? Ne, byla to nehoda, po které je poraněný pohár i já. Celý den mě bolela záda. To je celé, nic šíleného. Určitě se s pohárem staly i horší věci,“ mávnul rukou. Navíc šampioni slaví "jen" s kopií, originál po ceremoniálu putuje rychle zpět do hokejové Síně slávy.

Stanley Cup putoval na opravu, ve čtvrtek už byl ale zase v rukou šampionů a vypadal jako nový. Ironií je, že do pořádku jej dali v Montrealu, městě poražených finalistů Canadiens.

Je symbolické, že ničitelem ikonické trofeje je muž, který ji poslední dobou třímá nejčastěji. 33letý Maroon po nepříliš výrazných letech v Anaheimu a Edmontonu zakotvil v rodném St. Louis. Vydržel tam tvrdit muziku jen sezonu, ale byl důležitou součástí týmu, který ročník 2018/19 začal mizérií a šňůrou proher a zakončil vítězstvím ve finále. Později téhož léta Maroona přesvědčil trenér Jon Cooper, který jej dříve vedl v nižší soutěži v Texarkaně, aby se přidal k mašině jménem Tampa Bay Lightning.

Jak to dopadlo, všichni víme – Cooperova družina loni v září v covidové bublině přetlačila Dallas, letos ve finále zarazila snovou jízdu Montrealu. Maroon tak oslavil třetí Stanley Cup za tři roky. To se naposledy povedlo několika členům dynastie New York Islanders, kteří slavili mezi roky 1980–83. Obr ze St. Louis to navíc zvládl za dva různé týmy, to se povedlo jen třem dalším hráčům. Tím posledním byl dosud Ed Litzenberger, který po triumfu s Chicagem byl hned u tří úspěchů Toronta. Jenže to bylo mezi lety 1961 a 1964, v době, kdy NHL hrálo šest klubů. V novodobé historii Maroon nemá obdobu.

„Nemůžu to popsat slovy,“ soukal ze sebe ještě na ledě těsně po konci pátého finále. „Být šampionem tři roky v kuse, to je výjimečné. Je to k***a úžasné! Ale potřebujete k tomu celou skupinu, všech pětadvacet hráčů.“

Poslední věta je dalším důkazem toho, co o 33letém Američanovi říkají snad všichni současní i bývalí parťáci. Je to týmový hráč, tmel, co drží bandu pohromadě. „Vůbec nic ho nerozhází. To je pro tým dobré, když jste pod tlakem, mít takového člověka,“ poznamenal pro The Athletic bývalý spoluhráč z Anaheimu Andrew Cogliano. „Je to takový méďa. Všichni si s ním rádi povídají a tráví s ním čas. Je kamarád s úplně každým člověkem, se kterým hrál,“ dodal Ben Lovejoy, který s Maroonem sdílel kabinu v New Jersey.

„Pat je ohromně silný, je to tvrďák. Vyhrává všechny souboje jeden na jednoho. A přivedl do našeho týmu vůdcovskou auru. Je klidný, nepřehání to s nadšením po výhrách, ani se nehroutí po prohrách,“ popsal jeho silné stránky další šampion z Lightning Yanni Gourde.

Maroon má v Tampě smlouvu ještě na další rok. Silný kádr by měl zůstat pohromadě, obrovitý forvard tak klidně může pomoci „bleskům“ k hattricku. Jen by při příštích oslavách měl obout něco s méně klouzavou podrážkou.