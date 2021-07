Už za rok ve finále. Jak Vegas trefilo v rozšiřovacím draftu 2017 jackpot

Americký obránce Jeff Petry (vpravo) se vrátil do sestavy Canadiens ve druhém semifinále play off proti Vegas • profimedia.cz

Český útočník Tomáš Nosek z Las Vegas se zapletl do menší potyčky s kapitánem Montrealu Sheaem Weberem

Švédský gólman Robin Lehner podržel Vegas ve čtvrtém semifinálovém zápase play off NHL

Vegas trefili v rozšiřovacím draftu 2017 jackpot, hned v první sezoně se dostalo do finále

Marc-André Fleury zamířil v roce 2017 do Vegas, Carey Price teď může jít do Seattlu

Minimálně čtrnáct útočníků, devět obránců a tři brankáři změní místo. Seattle Kraken si bude vybírat po jednom hráči z ostatních celků NHL kromě Vegas. Nový klub měl po nedělním zveřejnění seznamu nedotknutelných lhůtu 72 hodin na rozhodování, koho si vytáhne z hokejistů, kteří chráněni nebudou. Rozšiřovací draft vypukne ve středu. Generální manažer Ron Francis by zajisté rád napodobil Golden Knights, kteří před čtyřmi lety vytřískali, co se dalo. Postavili základ mužstva, jež hned ve své první sezoně postoupilo do finále Stanley Cupu.

Blížící se expansion draft spustil v zámořské lize příval podpisů a výměn. Twitter a další sítě zahltilo štěbetání o hráčských pohybech i o tom, co může následovat. Našlo se toho dost, všichni byli v pohotovosti. Hodně se třeba probíralo, co bude s floridským brankářem Chrisem Driedgerem, který se stal volným agentem, s Benem Bishopem, jenž se vzdal nepřestupní klauzule, nebo zda v Seattlu uvažují taky o ruském útočníkovi Vladimiru Tarasenkovi. Ten zase touží zběhnout ze St. Louis.

Manažer Krakenu Ron Francis, řečený „Fort Knox“, odrážel narážky a dotazy jako stejnojmenná vojenská základna a tvářil se, jako by v klidu čekal na příští vlak. „Nebudu komentovat, co se povídá. Máme 72 hodin, pak pošleme svůj seznam na NHL. Pro koho jsme se rozhodli, se všichni dozvědí ve středu. Podíváme se, kdo je k mání, a podle toho učiníme rozhodnutí,“ řekl pro The Athletic.

Určitě už ale měl představu, jak postupovat a přitom se vejít do finančních limitů. Pravidla zůstala stejná jako před čtyřmi lety, kdy do NHL vstupoval celek z Las Vegas. Jeho plán vyšel dokonale. Liga navíc pronikla na další nepříliš hokejový trh a nový tým byl hned úspěšný. Od začátku patří mezí špičku, má kvalitu a sílu, v play off na první dobrou málem trefil jackpot.

„Naším záměrem je, aby byl nováček od začátku konkurenceschopný, a tak bude mít k dispozici o něco širší možnosti volby. Každý tým přijde o dobrého hráče, ale pouze jednoho,“ předeslal v roce 2017 viceprezident NHL Bill Daly.

Seznam hráčů, které si každý tým mohl chránit, se tehdy ztenčil na jednoho gólmana, tři beky a sedm útočníků. Případně mohl zavedený klub zvolit riskantnější variantu s jedním brankářem a osmi hráči bez ohledu na pozici. K mání tak zůstal vždycky aspoň jeden obránce z nejlepší čtveřice každého mužstva a nejmíň dva útočníci z maximálně třetí lajny. Z nováčků a mladíků byli nedotknutelní jen hráči, kteří za sebou měli nejvýš dvě sezony.

„Nečekáme žádná velká překvapení,“ pronesl generální manažer George McPhee ještě předtím, než třicet klubů zveřejnilo své seznamy nedotknutelných. Nicméně předvedl se jako zdatný vyjednavač a obchodník, se svým štábem rozehrál partii mistrných tahů, které se bohatě vyplatily.

Ostatní týmy hodně počítaly. Na dohodu s Vegas přistoupily ve snaze zachovat pohromadě vlastní jádro mužstva, vytvořit si větší finanční prostor. Pouštěly hráče, jejich platy jim připadaly jako příliš velká zátěž, a ještě podstoupily třeba pořadí v draftu. V domnění, že moc neztrácejí. Ve výsledku však vydělali Golden Knights.

Columbus k Williamu Karlssonovi přihodil i volbu v prvním kole vstupního draftu, Florida k Jonathanu Marchessaultovi přidala Reillyho Smithe. Ve Vegas dostali důvěru, Karlsson se v první sezoně zlepšil z 15 na 43 gólů, Smith zdvojnásobil počet bodů.

Ani jeden z nich nešel od té doby pod padesát. Trojzápřah nadbytečných „odpadlíků“ trefně pojmenovaný „Misfit Line“ patří k těm, již táhnou Golden Knights dodnes. V letošním play off se výrazně podílel na vyřazení Colorada, jeho členové si v sérii připsali po sedmi bodech, Marchessault pětkrát skóroval.

Pittsburgh se po vítězství ve Stanley Cupu 2017 zbavil brankáře Marca-Andre Fleuryho, jehož mezitím přerostl Matt Murray. Ani on už v Penguins není, zatímco Fleury prožil další fantastické sezony a letos získal Vezina Trophy.

Pro Seattle může Vegas posloužit jako vzor. Teď ho ještě napodobit. I Francis připomněl, že po rozšiřovacím draftu skýtá další možnosti trh s volnými hráči.

„Určitě se pokusíme zachytit a sledovat, jak se jednotlivé týmy chovají. Taky seznam chráněných hráčů dost napoví. Všechno vyhodnotíme a uvidíme, co bude v našich možnostech,“ dodal.

Češi vybraní v rozšiřovacích draftech 2017 TOMÁŠ NOSEK Detroit -> Vegas 240 2000 LADISLAV BENÝŠEK Anaheim -> Minnesota 159 FILIP KUBA Calgary -> Minnesota 357 RADIM BIČÁNEK Chicago -> Columbus 69 ROBERT KRON Carolina -> Columbus 118 MICHAL BROŠ San Jose -> Minnesota 0 1999 PETR BUZEK Dallas -> Atlanta 77 1998 TOMÁŠ VOKOUN Montreal -> Nashville 383 1993 MILAN TICHÝ Chicago -> Florida 0 Číslo v posledním sloupci udává, kolik dotyčný hokejista pak odehrál zápasů NHL za nový klub.

