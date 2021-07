Kvůli skandálu nechtěl být draftován, Montreal po něm přesto sáhnul. Proč?

Letošní finalista Stanleyova poháru Montreal po něm přesto sáhl. „Budeme s ním úzce spolupracovat a poskytneme mu potřebnou podporu,“ řekl generální manažer Canadiens Marc Bergevin.

„Vím, že té události, která je proti našemu přesvědčení, litoval. Ale je to mladík, který se zachoval nesprávně, a my s ním budeme skutečně pracovat. Mluvili jsme s ním, on si to plně uvědomuje a je velmi kajícný, to je velký krok,“ dodal.

Mailloux, jenž hrál ve Švédsku třetí ligu za SK Lejon, před pár dny na sociální síti uvedl, že se necítí být dostatečně zralý na to, aby letos prošel draftem.