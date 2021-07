Paradox trhu NHL: věhlasné ryby s drahou cenovkou i legendy za hubičku

Volní hráči nad 35 let s více než tisíci zápasy v NHL Zdeno Chára 44 let, 1608 zápasů Patrick Marleau 42 let, 1779 zápasů Joe Thornton 42 let, 1680 zápasů Zach Parise 37 let, 1060 zápasů Valtteri Filppula 37 let, 1056 zápasů Ryan Getzlaf 36 let, 1101 zápasů Ryan Suter 36 let, 1198 zápasů Travis Zajac 36 let, 1037 zápasů Eric Staal 36 let, 1014 zápasů Corey Perry 36 let, 1094 zápasů