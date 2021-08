Zohorna udělal dojem: V Pittsburghu si žiju svůj sen, už jsem se rozkoukal

Radim Zohorna po úvodní trefě v NHL hned skočil do náruče Anthonyho Angella • ČTK / Keith Srakocic

Hokejový útočník Radim Zohorna je nadšený, že může díky nové dvouleté smlouvě dál působit v NHL v dresu Pittsburghu a bojovat o místo v prvním týmu Penguins. Je připravený se o něj poprat a již delší dobu se na novou sezonu připravuje. Že by mohl hrát jinde, si nepřipouštěl, řekl v rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která ho zastupuje.

„Je to skvělý pocit. Před rokem jsem si dal za cíl, abych v NHL vydržel déle než jen rok. A to se mi teď podpisem smlouvy podařilo. Teď budu mít mnohem větší šanci se do prvního týmu dostat. Jsem hrozně šťastný. Ale také vím, že jsem pořád ještě na začátku. Věřím však, že šanci znovu dostanu a v týmu se udržím,“ uvedl Zohorna.

Přiznal, že už byl trochu nervózní, zda se nového kontraktu dočká. „Podle obsahu a stylu výstupních rozhovorů jsem tomu věřil, v posledních dnech už jsem ale popravdě trochu nervózní byl. Proběhl rozšiřovací draft Seattlu a pak také normální draft, začali podepisovat volní hráči. Já navíc tuto situaci zažíval poprvé. Nakonec to dopadlo vše podle našich představ,“ pochvaloval si Zohorna.

Dohodu o dvouleté spolupráci vnímá jako dobrý signál, že klub s ním počítá. „Ale vše se teprve ukáže na ledě. Budu vše směřovat na přípravu, ve které se budu snažit ukázat co nejlépe. Samozřejmě se může stát, že opět začnu na farmě a do prvního týmu nakouknu až v průběhu sezony. Tak zámořský hokej jednoduše funguje. Ale já se hlavně těším na to, až tam zas budu moci trénovat s týmem a zabojovat o místo. Konkurence bude obrovská,“ konstatoval Zohorna.

INSIDER o Tampě: Za rok zlatý hattrick? Palát jedním z NEJ Čechů historie

Pětadvacetiletý havlíčkobrodský rodák odehrál v premiérové sezoně v NHL osm utkání, v nichž dal dva góly a na další dva nahrál. Na farmě v AHL přidal ve 12 zápasech 11 bodů (3+8).

„Samozřejmě s jídlem roste chuť, takže mě pak trochu mrzelo, že jsem neodehrál více než těch osm zápasů, ale v součtu to byla povedená sezona. Neustále jsem se učil, musel jsem reagovat. Pokud jste zvyklý hrát 20 minut na zápas a tady dostanete minut sedm, tak prostě musíte hrát trochu jinak. Ale užil jsem si každou vteřinu a věřím, že teď budu dostávat toho času ještě víc. Už vím, jak všechno v soutěží chodí. Do nové sezony už půjdu aklimatizovaný a ještě lépe připravený,“ uvedl Zohorna.

Škola života

Po vypršení roční smlouvy byl chráněným volným hráčem, o možném stěhování ale ani nepřemýšlel. „Jednoznačnou prioritou bylo setrvání v Pittsburghu. Dali mi šanci, celý klub navíc funguje na fantastické úrovni a je nastavený tak, že má neustále ty nejvyšší cíle. Já jsem navíc prakticky celoživotní fanda Pittsburghu, takže tady žiju svůj sen. Jsem šťastný, že mohu pokračovat právě tady,“ prohlásil Zohorna.

První zahraniční působení v kariéře vnímá i jako určitou školu života. „Byl jsem upřímně rád, že jsem teď byl v Pittsburghu sám, protože jsem se musel pořádně naučit angličtinu a postarat se kompletně sám o sebe. Vnímám to tak, že u zahraničních angažmá je to nejlepší možná varianta. Jste hozený do vody a musíte plavat,“ řekl Zohorna.

Postupně si našel cestu i ke spoluhráčům. „Nejvíce jsem se bavil s Frédérickem Gaudreauem, který teď ale podepsal v Minnesotě. Gólman Maxime Lagacé zas podepsal Tampě. To mě mrzí, ale je to hokejový život. Pořád najdu v Pittsburghu spoustu dalších kamarádů, se kterými se bavím. Ze začátku jsem byl trochu odtažitý, protože jsem nevěděl, co si mohu dovolit a moje angličtina nebyla dokonalá, ale už jsem se rozkoukal. I na kabinu se tak moc těším,“ uvedl Zohorna.

Na nadcházející ročník trénuje už osm týdnů. „Jsem v plném zápřahu i na ledě. Budu se snažit dostat do co nejlepší kondice a formy. Vím, že každý trénink může být v kempu znát,“ podotkl Zohorna, který si při působení v hlavním týmu vydělá 750 tisíc dolarů (asi 16 milionů korun) ročně.

„Pittsburgh si hráče pojistil kvalifikační nabídkou, finální podmínky kontraktu se však podařilo výrazně vylepšit. I to svědčí o tom, jaký dojem Radim na vedení klubu udělal. Nyní je na něm, aby udělal další krok v kariéře a stal se v následujících sezonách stabilním hráčem NHL,“ řekl Robert Spálenka, šéf hokejové sekce Sport Investu.