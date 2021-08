Mrázek v Torontu půjde do tandemu. Líbí se nám jeho soutěživost, řekl GM

Jedno ví jistě. „Jaké číslo bych mohl dostat? O tom jsem neměl čas přemýšlet,“ odvětil Petr Mrázek na otázku při videokonferenci po příchodu do Toronta. Dosud měl 34, na to však může zapomenout. Aspoň dokud bude modrobílé barvy nosit Auston Matthews. Ovšem když po otevření trhu s volnými hráči uzavřel tříletý pakt za 11,4 milionu dolarů (asi 246 milionů korun), byl český gólman prostě rád, že může obléknout dres Maple Leafs. A zásadní hlavně je, co ho tam čeká.

Příchod Petra Mrázka z Caroliny byl největším tahem, jaký generální manažer Kyle Dubas podnikl po otevření podpisové burzy. „Byl jsem vážně rád, když mi agent sdělil, že mě získalo Toronto. Tým s takovou historií, mají silné a šikovné mužstvo plné kluků, co umějí dát gól. Jasná volba,“ svěřil se 29letý Mrázek.

Co může Leafs nabídnout on sám? „Doufám, že budu vyhrávat co nejvíc zápasů a pořád se zlepšovat. V posledních třech sezonách jsem se naučil, jak vyhrávat důležitá utkání,“ pokračoval. Toronto si nemohlo vyrazit na lov velkých jmen. Vzhledem k malému prostoru pod platovým stropem mělo omezené možnosti. Pár zajímavých, přitom lacinějších hráčů přesto přišlo. Mezi nimi David Kämpf a Ondřej Kaše, takže se v týmu sejdou tři Češi poprvé od sezony 2008/09, kdy v něm působili Tomáš Kaberle , Pavel Kubina a Jiří Tlustý .

Leafs měli původně zájem udržet si dánského brankáře Frederika Andersena. Jenže ani jemu nemohli nabídnout tolik, co Carolina. Andersen tam podepsal na dva roky za 9 milionů dolarů. Mrázek v Hurricanes působil před ním. Přestal být spokojený, vadilo mu, že se majitel klubu víc nesnaží udržet slibně postavený tým pohromadě. S ročním platem 3,8 milionu dolarů vyšel Toronto lacinější než Dán Andersen, jehož navíc v minulé sezoně pronásledovala zranění. I díky tomu mohl vyniknout dosud podceňovaný Jack Campbell.

V Maple Leafs od Mrázka nečekají, že získá Vezina Trophy, ale slibují si od něj, že s Campbellem vytvoří silný pár. Hlavním úkolem nové brankářské dvojice bude provést ambiciózní Toronto co nejdál vyřazovacími boji. V předchozích čtyřech sezonách skončilo v prvním kole play off, přes něj přešlo naposledy v roce 2004.

„Měli jsme štěstí, že je u nás Jack, a můžeme o něm říct jen to nejlepší. Nicméně jsme cítili, že k němu potřebujeme silného partnera, abychom dali dohromady co nejkvalitnější dvojici. Chtěli jsme někoho s dobrými a dlouhodobějšími výsledky. Cítíme, že s Petrem jsme toho dosáhli. V Carolině posledních několik let spolupracoval v tandemu velmi dobře, má zkušenosti i jako jednička. Líbí se nám jeho soutěživost, hodně věcí vypovídá o jeho kvalitách. Když jsem s ním mluvil, vyjadřoval se velmi otevřeně o tom, jak vidí svoje spojenectví s Jackem. Jako parťáci by se měli navzájem podporovat a zároveň jeden na druhého tlačit. Tohle pro nás bylo taky zásadní a důležité,“ vysvětloval GM Dubas.

Kariéru v NHL začínal Mrázek během ročníku 2012/13 v barvách Detroitu, který ho draftoval dva roky předtím v pátém kole. V závěru sezony 2017/18 se mihnul ve Philadelphii, další tři strávil v Carolině. Kvůli zraněním chytal naposledy v základní části jen dvanáct zápasů a další dva stihl v play off. Nejvíc vytížený byl dosud v Detroitu před pěti lety, kdy nastoupil do 54 utkání.

Campbellovi za rok vyprší smlouva. Do NHL se prodíral složitě, v Torontu bere 1,65 milionu dolarů a zatím nechytal v jedné sezoně víc než 26 zápasů. Prvních jedenáct v řadě přitom vyhrál. Z poslední doby má podobná čísla jako Mrázek. Pokud by takhle pokračoval, dá se očekávat, že dostane víc šancí.

Práce v tandemu se v NHL stala běžným jevem, ve spoustě týmů místo jasné jedničky jedou spíš v kombinaci 1A a 1B. Mrázka čeká podobný úděl. Cítí se na něj připraven. „Zatím neznám Jacka osobně, ale od svých dřívějších spoluhráčů jsem o něm slyšel spoustu skvělých věcí. Nemůžu se dočkat, až se dáme dohromady. V Carolině jsem vedle sebe měl vždycky skvělé kluky a vždycky jsme našli způsob, jak zabrat, jak být lepší. Takže se na spolupráci moc těším,“ dodal ostravský rodák. Toronto pro něj každopádně představuje novou výzvu.