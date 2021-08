Bere Lehner málo? Švéd je nespokojen s 25 miliony: Jsem špatně placen

Robin Lehner odchytal 16 z 20 zápasů Golden Knights v dohrávce NHL a pomohl jim k postupu do semifinále play off. • profimedia.cz

V jednom z nejambicióznějších klubů NHL se dostal do luxusní pozice. Leckdo by si mohl říkat, že se z Robina Lehnera stal v Las Vegas král Golden Knights. Nedávno třicetiletý gólman má podepsaný pětiletý kontrakt za 25 milionů dolarů a díky výměně Marca-Andrého Fleuryho do Chicaga bude brána v klubu z města hříchů jednoznačně patřit právě jemu. Svérázný Švéd se však otevřeně vyjádřil, že je s platem ve Vegas nespokojený. „Měl bych dostat mnohem lépe zaplaceno, než beru nyní,“ řekl v podcastu The Cam & Strick.