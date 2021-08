POLEMIKA redaktorů Sportu: Měl vyhrát Zlatou hokejku Pastrňák?

Ondřej Kuchař: ANO, netvořme umělá překvapení

Otázka stála jasně: vyhraje buď David Pastrňák, nebo Ondřej Palát. Zvítězí buď individuální dominance a schopnosti, nebo pracovitost podřízená týmovému úspěchu, který se nakonec opravdu dostavil. Přednost dostala první varianta, a podle mě je to tak správně.

Hokej je týmový sport, jde v něm o kolektivní triumf. Zlatá hokejka je však oceněním jedince. Největší individuální přínos pro klub měl z českých hráčů v uplynulé sezoně jednoznačně Pastrňák. V základní části neodehrál kompletní program, udržel si však průměr bodu na zápas, který ho řadí mezi ligovou extratřídu.

Ba co víc, v play off laťku ještě pošoupl o kus výš. V jedenácti zápasech udělal 15 bodů (7+8). Že s Bostonem nestačil v šesti zápasech druhého kola na defenzivní tvrz Islanders? Bohužel. Pasta ale udělal absolutní maximum.

Občas mám pocit, že v Česku máme tendenci k hledání překvapení, tak trochu na sílu. Vždyť by bylo hezké, kdyby vyhrál drobný outsider. Někdo, od koho se to tolik nečeká. Souhlasím, že Palát je v Česku podobně jako David Krejčí či v minulosti třeba Patrik Eliáš nedoceněným hráčem. Nechybělo moc, aby se letos králem českých hokejistů stal právě on.

Za mě by to však bylo špatně. Jasným vládcem je David Pastrňák. A ještě nějaký čas bude.

Kdo by teď z Tampy odcházel? Rutta si užívá další Stanley Cup, přiveze ho do Písku

Pavel Ryšavý: NE, na první místo mi seděl Palát

Neměříte výkon v číslech a faktech, jde o subjektivní pohled, Zlatá hokejka je hlavně anketa o pocitu. David Pastrňák mě na prvním místě vůbec neuráží, jen pro mě je o chlup výš Ondřej Palát. Kdy taky jindy? Pastrňák měl (tradičně) dobrou sezonu, ale Palát ji ukončil Stanley Cupem, už podruhé za sebou, a navíc měl v Tampě klíčovou roli.

V hlavě mi pořád rezonuje věta trenéra Jona Coppera: „Nedostává se mu takového uznání, jako mají Point a Kučerov, jenže by si ho zasloužil. Garantuju vám, že kdybych ho z prvního útoku vyndal, ti dva by hned přišli ke mně do kanceláře a ptali by se, proč to dělám.“

Přesně tohle je Palát. Možná ho pořád držíte ve škatulce, že je hlavně bojovník, vnímáte ho spíš jako doplňkového hráče ke hvězdám. Jenže tak to už dávno není. Díky jeho práci a dřině mohou hvězdy naplno zářit. Dá jim volnost, prostor kolem brány je jeho, špičkově navíc plní defenzivní úkony. K tomu je schopen sbírat i poměrně dost bodů.

Klíčová věc je, že Palátova práce vede k výsledkům, ke Stanley Cupu. Projít až k trofeji pro vítěze NHL je nejtěžší disciplínou na světě, potřebujete vyhrát čtyři série na čtyři vítězné zápasy. Palát na sebe mimo led nestrhává pozornost, což mu ve Zlaté hokejce možná hlasy bere. Ale na ledě se pro svůj tým přetrhne.

Efekt je stříbrný, hmatatelný a poměrně těžký. Proto byl pro mě číslem jedna.