Zpátky ve hře: Chicago riskuje, úspěch chce hned. Insider chválí Kubalíka

Chicago na počátku dekády vládlo NHL, vyhrálo tři Stanley Cupy. Jedinečná generace kolem Jonathana Toewse, Mariána Hossy a Patricka Kanea si udělala z ligy květinu, ze které postupně jako lístky odtrhávala jednoho soupeře za druhým. Od posledního triumfu ale tým nevyhrál jedinou sérii v play off a spadl do průměru. Nyní se z něj touží dostat. Vedení řízlo do kádru na úkor budoucnosti. Bude to stačit? Dole v článku najdete i rozhovor se Scottem Powersem, zámořským novinářem, který se detailně věnuje právě Blackhawks.

Rána zčistajasna. V lize, kde se peprnými výroky vydatně šetří, zapůsobila slova kapitána Jonathana Toewse jako dynamit. Rozhodl se veřejně popsat pocity lídrů týmu, kteří nebyli ztotožněni se směřováním celé organizace. „Chci vyhrát. Všichni lídři tady od sebe očekávají postup do play off. Osobně mi nikdy nebylo řečeno, že míříme do přestavby. Nikdo mi to neoznámil. Mnoho posledních tahů přišlo jako šok, protože je to úplně jiný směr, než jsme čekali,“ shrnul v loňském říjnu pohled týmového jádra na kroky vedení.

Stalo se tak v době, kdy v krátkém sledu tým přišel o oba kvalitní brankáře, Coreyho Crawforda a Robina Lehnera. Už tehdy se v zámoří hlasitě mluvilo o tom, že přestavba tedy naplno začala. Že tým obmění generaci, aby se za nějakých sedm let mohl znovu přihlásit do závodu o hokejový grál. O necelý rok později je situace kompletně odlišná.

Během několika dní se vnímání týmu proměnilo do té míry, že se začíná ve spojitosti s Chicagem skloňovat Stanley Cup. Ale popořadě. Nejprve do Edmontonu kvůli rodinným důvodům odešel obránce Duncan Keith, jeden z hlavních strůjců vítězné party. Generální manažer Stan Bowman si tak uvolnil ruce a rozhodl se po sezonách neaktivity proměnit v žraloka.

Posledních 10 ročníků Chicaga 2020/21 bez play off 2019/20 prohra v 1. kole 2018/19 bez play off 2017/18 bez play off 2016/17 prohra v 1. kole 2015/16 prohra v 1. kole 2014/15 vítěz Stanley Cupu 2013/14 prohra ve finále konference 2012/13 vítěz Stanley Cupu 2011/12 prohra v 1. kole

O týden později proto bouchla první bomba. Bowman poslal do Columbusu talentovaného beka Adama Boqvista a tři kola draftu, včetně první volby. To vše, aby opačným směrem zamířil obránce Seth Jones, se kterým Chicago v mžiku podepsalo osmiletý kontrakt v celkové výši 76 milionů dolarů (9,5 milionů ročně). „Je to příchod, který změní pohled nejen na naši obranu, ale na celý náš tým,“ lebedil si Bowman.

Mnozí kroutili hlavou. Odeslání prospektu a vysokých voleb, to je strategie favoritů, kteří cítí, že nastal jejich čas na celkové vítězství. Chicago v podobné pozici nebylo. Vedení však neplánovalo jen jeden příchod. „Chtěl jsem si vzít čas na rozmyšlenou. O organizaci jsem mluvil s několika lidmi a slyšel jsem jen skvělé věci. Také myslím, že Stan Bowman získal několik hráčů, čímž udělal tým konkurenceschopnější,“ popsala pro nhl.com vnímání situace největší posila Chicaga posledních let, brankář Marc-André Fleury.

Držitel Vezina Trophy, jenž přišel z Vegas v podstatě zadarmo, protože jeho bývalý celek musí šetřit, několik dní otálel s rozhodnutím, zda bude v kariéře pokračovat. Výměnu nečekal, dozvěděl se ji z Twitteru, nebyl na ni připraven. Nakonec kývl. Blackhawks tak získali jasnou jedničku. Šestatřicetiletého borce, jenž má v lapačce tři ligové triumfy. „Příležitost získat držitele Veziny není častá a pokud se objeví, nelze ji propásnout,“ doplnil Bowman.

Zpětně lze říct, že Chicago se rozhodlo zkvalitnit kádr tím, že se zaměřilo na celky, které potřebovaly významně srazit platové výdaje. Povedlo se jim tudíž domluvit se s Vegas a zanedlouho také s Tampou, odkud přivedlo spolehlivého centra Tylera Johnsona. Už jen tři výše zmíněné posily objektivně učiní z Blackhawks daleko silnější celek.

A do jisté míry si trenér Jeremy Colliton pomůže i z vlastních zdrojů. Po roční pauze vynucené imunitním onemocněním se má vrátit Jonathan Toews. Ofenziva tak rázem snese nejpřísnější měřítka, protože generační talent navrátivšího se kapitána a Patricka Kanea se doplní o Dominika Kubalíka, Alexe DeBrincata, Dylana Stromea nebo zmíněného Tylera Johnsona. Ano, tohle už je parta schopná přestřílet většinu protivníků.

Za všemi na první pohled pozitivními zprávami však stojí velký strašák. Budoucnost. Respektive mnoho otazníků spojených s budoucností. Celek, který se dlouho motal v tzv. šedé zóně, kdy nepatřil ani mezi favority, ani mezi otloukánky, se rozhodnul poskočit výš. To je jistě dobré znamení, nicméně se zdá, že zdaleka největší šanci na výhru bude mít tým hned následující ročník. Po něm končí smlouvy hned dvanácti hráčům, včetně brankáře Fleuryho, a už nyní je prostor pod platovým stropem značně těsný. Blackhawks se prostě rozhodli, že triumf chtějí teď. Teď a tady.

Zámořský expert: Kubalík je hlavní střeleckou silou

Beatwriter. Anglické slovo označující profesi, kdy se novinář vyloženě soustředí na jediný klub. V případě Chicaga to lze z hlediska prestiže této práce v NHL zařadit na úplný vrchol. Uplynulých patnáct let patří tato pozice jedinému muži, SCOTTU POWERSOVI. V exkluzivním rozhovoru pro deník Sport se rozpovídal o tom, proč se Blackhawks rozhodli pro tolik změn nebo kolik branek nastřílí Dominik Kubalík.

Jste překvapen tím, co se děje v Chicagu v průběhu letní pauzy?

„Ano i ne. Roli hraje několik faktorů. Musíme si uvědomit, že v podobné organizaci je obrovský vliv fanoušků. A ačkoliv vedení podle mého chtělo jít cestou přestavby, fanoušci se podívali do historie a viděli, že tým nebyl v play off úspěšný vážně dlouho. Vedení změny muselo udělat, aby udrželo fanoušky v ochozech. Abyste zažehli zájem diváků, potřebujete vyhrávat, a to se nedařilo. V rámci organizace také u některých lidí panuje přesvědčení, že přestože za tři roky končí kontrakty Toewsovi s Kanem, největší naději na další výhru mají jen s nimi v týmu, a tudíž je třeba jejich talent podpořit.“

Když je řeč o Toewsovi, on se loni na podzim otevřeně vyjádřil, že nesouhlasí s tím, kam tým směřuje. Může i nesouhlas hvězd být příčinou náhlé změny kurzu?

„Nemyslím si. A to proto, že Toews vynechal poslední ročník a jeho současný hlas nemá takovou váhu. A Kane podobné věci moc neřeší. Kdyby Toews v minulé sezoně hrál, tak řeknu, že mohl rozhodnutí vedení ovlivnit, ale on má teď úplně jiné starosti. Chce se hlavně znovu dostat do špičkové formy a ukázat, že na to pořád má. Tady jde vážně o to, že někdo z vedení přišel s tím, že prodeje vstupenek neustále klesají. A to bylo rozhodující.“

Souhlasíte, že z hlediska aktuální formy je brankář Marc-André Fleury tou největší posilou?

„Fleury hodně pomůže. Dvojice Fleury a Kevin Lankinen je opravdu silné duo. Ale pokud se Seth Jones stane tím, v co vedení doufá, tak bude on tím nejzásadnějším hráčem. Je pravda, že v posledním ročníku by nebyl z hlediska analytiky obráncem číslo jedna ve většině týmů. Ale strasti Chicaga v posledních letech byly kvůli obraně, ne kvůli brankářům. Poslední sezony byl obrannou jedničkou Duncan Keith a ten už výkonnostně strádal. Úspěch týmu do dalších let tak nyní stojí vyloženě na faktu, jestli Jones dostojí obrovským očekáváním.“

Takže sázka na jednoho muže.

„Lze to tak nazvat, nicméně je to hokej, na hřišti nebude stát sám. Vedle sebe bude mít Jakea McCabea. Calvin de Haan bude zdravý. Ale ano, pokud máte obránce, který bere skoro 10 milionů dolarů, je těžké od něj odklonit pozornost. Čeká se od něj opravdu hodně.“

Dáte mi za pravdu, když řeknu, že aby se z Chicaga stali šampioni, potřebují hlavně větší produktivitu od hráčů z dalších lajn? Třeba od Dominika Kubalíka?

„V rámci útoku je zde obrovský potenciál. DeBrincat je čtyřicetigólový střelec, Kane je elita, Kirby Dach může hrát prvního centra. A Kubalík, to je zajímavé jméno. Poslední ročník nedostával tolik času, kolik by si zasloužil. Je to zčásti proto, že trenér Colliton více sleduje i poctivou práci do obrany a mimo led. Když se však podívám na jeho výkony v prvních dvou ročnících, byl velmi dobrý střelec. Nezařadil bych ho do skupinky gólových pomocníků jako spíše do party s Kanem a DeBrincatem. Všichni dovedou dát 25 a více gólů každou sezonu a Kubalík je už nyní hlavní střeleckou silou Blackhawks. Čekám, že nastřílí mezi 20 a 30 góly.“

Takže zásadní otázka. Pomůžou změny k tomu, že se Blackhawks dostanou do play off?

„Nedokážu říct ano, nebo ne. Mají strašně těžkou divizi s Coloradem, St. Louis a Winnipegem. Jisté však je, že po několika ročnících mají opravdu tým, který se o postup může pokusit a není nadnesené říct, že na to mají. Nedal bych je do kategorie favoritů na Stanley Cup, ale do kolonky play off týmů určitě.“

Chicago Blackhawks Vše o klubu ZDE