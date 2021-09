Zraněný kapitán tlačí na Buffalo. Eichel chce odejít! Dojde k trejdu?

Nejméně oblíbená destinace NHL současnosti? Buffalo by se v tomto nešťastném listu jistě objevilo na předních příčkách. Roky neúspěchů, veřejné vyjádření bývalých hvězd o mizerné klubové atmosféře a rozhodnutí rozprodat hlavní tváře v letních měsících úspěšně zničily renomé celku ze severovýchodu USA.

Ne, Sabres rozhodně nebudí u hráčů touhu přidat se k partě s šavlemi na dresu. Navíc vztah mezi klubem a kapitánem Jackem Eichelem nikdy nebyl chladnější. „Domluvili jsme se, že poté, co ukončíme konzervativní způsob léčby na počátku června, bude nutná operace, pokud nenastane zlepšení. Lékařský tým Sabres souhlasil a my žili v domnění, že to vidíme stejně. Až do chvíle, kdy to tak najednou nebylo,“ shrnul v červenci Peter Fish, bývalý Eichelův agent, hlavní důvod rozepře mezi klientem a jeho chlebodárcem.

nejvýše draftovaní hráči Sabres (v posledních 10 letech) Owen Power 1. celkově (2021) Rasmus Dahlin 1. celkově (2018) Jack Eichel 2. celkově (2015) Sam Reinhart 2. celkově (2014) Dylan Cozens 7. celkově (2019)

Na počátku března centr utrpěl úraz vypouklého disku v oblasti páteře, ale protože operace byla riskantní, klubové vedení zvolilo konzervativní přístup. Zlepšení to nepřineslo, avšak do dnešních dní ústřední tvář Buffala stále na operaci nebyla. „Navíc jsme očekávali výměnu hned po otevření trhu,“ doplnil tehdy hodně otevřeně Fish pro The Athletic.

A tak se Eichel rozhodl reagovat. Vyhodil agenty, kterým měl za zlé, že i oni se podíleli na jeho současné bezvýchodné situaci, a začal spolupracovat s Patem Brissonem. Ten dostal jediný úkol. Vyřešit celou situaci. Úvodní setkání Brissona a bossů Sabres sice nepřinesla oficiální vyjádření ani jedné strany, zámořští insideři se však shodli na tom, že Buffalo už poptalo několik týmů, jak by se k případné Eichelově výměně postavily.

Zadání, které Brisson dostal, se tak zdá jednoznačné: dostat Eichela z Buffala, jak nejrychleji to půjde. Zájemců o jeho služby se už v minulosti přihlásilo hned několik. Rozhodně to není tak, že by fronta nápadníků byl prořídlá, právě naopak. Vegas, New York Rangers, Los Angeles či Anaheim. Všechny tyto kluby by americkou superstar ve svých řadách nesmírně rádi přivítaly. Příležitost získat středního útočníka s takovým talentem, kterému ještě nebylo 26 let, nepřichází každý den.