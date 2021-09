Revoluce v NHL: Capitals zahájili reklamní převrat. Kolik jim vydělá?

Vedení NHL nenašlo důkazy o tom, že by Evander Kane sázel na vlastní zápasy • ČTK / AP / Jeff Chiu

Mezi Calgary a Vancouverem to vřelo i v přípravě • ČTK / AP / Darryl Dyck

Ještě nedávno to bylo cosi nemyslitelného. Že by se na „posvátných“ dresech týmů NHL objevilo něco tak mrzkého jako reklama? „Ne! To se nestane, v blízké době to ani neplánujeme,“ říkal v roce 2015 ligový prezident Gary Bettman. Jenže časy se mění. A s nimi i názory. V tomto případě k revoluci přispěla i covidová krize. Od sezony 2022/23 tak budou na zámořských hokejových trikotech přítomny reklamy. Už nyní s velkým předstihem jako první v tomto směru vykopl Washington.

Majitelé to schválili jednomyslně. Nikdo nebyl proti. Na dresy NHL budou od přespříštího ročníku natištěny reklamy. Jejich plocha nebude nijak zvlášť velká, nemělo by jít o rušivý element. Že by například barevné logo obchodního řetězce upozadilo klubový erb, jako je tomu často v Česku? Toho se v Severní Americe naštěstí nedočkáme. Tedy alespoň zatím.

Reklamní prostor na dresech NHL bude jen o něco větší než na tílkách borců v NBA. Musí se vejít do obdélníku s rozměry 3 palce na 3,5 palce (7,6 na 8,9 cm). Nejlepší basketbalová soutěž planety začala s reklamami na dresech v ročníku 2017/18, což týmům ročně přináší zhruba 150 milionů dolarů.

Ve snaze nahradit finanční ztráty způsobené koronavirovou pandemií umožnila NHL od minulé sezony obsadit reklamou malý prostor na přilbách. Komisionář ligy Gary Bettman uvedl, že kluby díky tomu vydělaly přes 100 milionů dolarů.

Byť půjdou firmy na trikoty NHL až od sezony 2022/23, už nyní jeden klub s velkým předstihem představil svého partnera. Washington Capitals oznámil, že na domácích dresech bude určený prostor v pravém prostoru na prsou patřit společnosti Caesars Sportsbook, která je v D. C. známou sázkovou kanceláří. Jedná se o víceletou dohodu. Ostatní kluby by měly s představováním reklam přijít až během jara 2022.

Historické rozhodnutí přinese změnu po stránce estetické i reklamní. Zejména kluby Original Six byly dlouhodobě proti tomu, avšak i ony podlehly tíživému stavu klubových pokladnic, které zdecimoval COVID-19. Ten urychlil potřebu dodatečných příjmů. Mimochodem reklamy oproti původnímu ročnímu plánu zůstanou na helmách i nadále.

Podle zdrojů webu The Athletic právě sponzoři na přilbách změnily názor mnoha vlivných činovníků v klubech i vedení soutěže. Odezva veřejnosti nebyla zdaleka tak tvrdá, jak čekali.

V závislosti na ocenění každé dohody budou reklamy na dresech představovat příjmy pro ligu asi 160 až 200 milionů dolarů. Předpokládá se, že spolupráce mezi Capitals a Caesars Sportsbook klubu vynese zhruba 5 milionů dolarů. Avšak týmy na větších trzích (zejména Toronto, Chicago a další) by mohly prodávat prostor na své výstroji v rozmezí 10 až 15 milionů dolarů ročně.

Pro zajímavost: kluby NBA prodávaly reklamu v průměru za 7 až 10 milionů dolarů, například LA Lakers si dohodou s jihokorejskou potravinářskou společností Bibigo přišli na 20 milionů. Ve fotbalové MLS se pak příjmy za takovou spolupráci pohybují mezi 3 až 7 miliony.

Změnou oproti původně plánovému je, že kluby mohou reklamní prostor nabídnout i společnostem, které mají svůj byznys postavený na hazardu. Na to platil zákaz i loni, kdy se řešili partneři na helmy. Teď je naopak slušná šance, že pokud jednou Alexandr Ovečkin překoná rekord NHL v počtu nastřílených branek, bude to s logem sázkové kanceláře na dresu.

Muselo by se mu to však povést v domácí areně. Pouze tam totiž bude tuhle reklamu mít. Bude totiž rozdělena na „doma a venku“. Zdaleka ne ve všech státech USA je totiž prodávání reklam s hazardem povoleno. Například ani v celé NBA to zatím povoleno není.

Caesars měli s Capitals zájem o plnění na kompletních 82 zápasů, to se však nepovedlo dohodnout. Dohoda však do jisté míry otevírá dveře dalším organizacím NHL. Oblast hazardu je v tomto směru zlatou žílou. Klidně se může stát, že situace bude podobná jako v anglické fotbalové Premier League, kde téměř polovina týmů má na triku loga sázkových kanceláří.

Jisté však je, že by reklamy neměly rušit celkový design dresů. To ostatně platí také u toho z Washingtonu. Podklad totožný s dresem, barva reklamy bílá, celkový vzhled decentní. Snad takhle budou pokračovat i další. Historie se však už tímto prvním krokem mění.