NHL ONLINE: Seattle začíná na ledě Vegas, Tampa proti Pittsburghu

NHL je zpět! Startuje nejlepší hokejová liga světa a jako první půjde do akce obhájce dvou Stanley Cupů v řadě Tampa, v jejímž dresu by měli nastoupit i čeští hokejisté Ondřej Palát a Jan Rutta. Lightning hrají od 1:30 proti Pittsburghu, kterému chybí útočné hvězdy Sidney Crosby a Jevgenij Malkin. Nastoupit by však měl navrátilec Dominik Simon. Do akce jde i Kraken! Nováček ze Seattlu se od 4:00 představí na ledě Vegas Golden Knights. Oba zápasy sledujte v ONLINE REPORTÁŽÍCH v článku.