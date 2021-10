Ovečkin s vločkami baví NHL. V jaké reklamě se objevil Pasta či Jágr?

Spoluhráč v pojistné smlouvě

Momentální hit ve Spojených státech. Ležící Ovečkin snídá vločky s mlékem, když za ním přijde jeho žena Anastasia a ptá se proč má útočník na své pojistce spoluhráče z Capitals centra Nicklase Bäckströma. „Jsme duo. Co když se mi něco stane? Komu bude Nicklas nahrávat. Jeho čísla z přesilovky klesnou. Co potom?“ vysvětluje Ovečkin udivené manželce. „Jo, co potom,“ objeví se v záběru na stejné pohovce ležící Bäckström.

Po úvodním vydařeném zápase sezony s Rangers (5:1), které Ovečkin zničil bilancí 2+2, se spojil s moderátorem a experty ve studiu. Řeč přišla i na reklamní spot, moderátora především zajímalo, kolik pokusů bylo na natočení spotu třeba. „Abych byl upřímný, byl jsem toho mléka plný. Pravděpodobně teď vůbec nebudu snídat, jak jsem pořád přeplněný,“ vykládal s úsměvem Ovečkin.