Hrozivé detaily o smrti exhráče NHL (†31): závislost na lécích i kokain v těle

Bývalé kluby Jimmyho Hayese New Jersey s Chicagem uctili jeho památku před vzájemným zápasem • profimedia.cz

Bývalý hokejový útočník Jimmy Hayes (†31) zemřel v srpnu na akutní intoxikaci v důsledku kombinovaných účinků kokainu a fentanylu. Příčina úmrtí nebyla dlouho známá, v neděli ji prozradila jeho žena Kristen. Otec hráče Kevin Hayes starší se zároveň rozpovídal o problémech se závislostí na prášcích proti bolesti, které Hayes začal brát po zraněních během kariéry. „Sám jsem závislák. Teď už dlouho střízlivý, ale vím, jak je to silné,“ otevřel se Jimmyho otec, který se mu snažil s problémem pomáhat.

Rodina Jimmyho Hayese doufá, že převyprávěním jeho příběhu pomůže lidem s podobnými problémy. Bývalý hokejista Bostonu podle zprávy z toxikologie zemřel na akutní intoxikaci kombinovaných účinků kokainu a fentanylu. Druhá látka je opioidní analgetikum pomáhající zmírnit bolest. Má krátkodobý účinek a užívá se především u kriticky nemocných pacientů na JIP.

Manželka Kristen přiznala, že ji zpráva šokovala. „Byla jsem si jistá, že to nemá nic společného s drogami. Že šlo o infarkt či něco podobného. Nedává to smysl. Doma nikdy nejevil žádné známky boje,“ řekla v neděli Kristen Hayesová.

Ona i blízcí přátelé o závislosti na lécích proti bolesti, kterou rozvinul v návaznosti na prodělaná zranění během kariéry v NHL, věděla. Jimmy prošel léčbou a všichni blízcí si tak mysleli, že už problém překonal.

Tolik překvapený ale nebyl Jimmyho otec Kevin Hayes starší, jehož další syn Kevin ml. hraje v NHL za Philadelphii. „Sám jsem závislák. Teď už jsem dlouho střízlivý, ale vím, jak je to silné. Když se to stalo, byl jsem v šoku, ale pak jsem si v hlavě začal dávat věci dohromady... Vím, co závislost dokáže,“ přiznal 66letý otec zesnulého útočníka.

Před více než rokem si začal u syna všímat malých změn v chování. Tušil problém s léky a nabídl mu pomoc s tím, že mu ale jakožto dospělému nemůže léčbu přikázat. Asi za tři týdny Jimmy otci zavolal: „Tati, jsem na těch pilulkách závislý. Zranil jsem se, začal jsem je brát a nikdy jsem nepřestal.“

Rozhodli se tedy obrátit na profesionální pomoc. Jimmymu se dostalo léčby a vše se zdálo být na dobré cestě k uzdravení. „Myslel jsem si, že je. Ale tohle dokáže být silné,“ ukončil vyprávění Kevin Hayes starší.

Bývalé kluby ve vzájemném zápase uctily památku

Kromě Bruins hrál Jimmy Hayes také za Floridu, Chicago a New Jersey. Právě Devils s Blackhawks na startu sezony ve vzájemném duelu uctili památku bývalého hráče.

Hráči obou klubů na rozbruslení navlékli dresy s číslem a přezdívkou, které v týmu měl. Domácí hokejisté New Jersey se tak na zápas připravovali s číslem 10 a jmenovkou „Broadway“, hosté pak s číslem 39 a jmenovkou „Haysey“. Vítězství 4:3 v prodloužení nakonec slavili Devils.

Na páteční utkání dorazila i Hayesova rodina v čele s manželkou Kristen a otcem Kevinem Hayesem starším. V ten samý den se rodina dozvěděla výsledky zprávy z toxikologie, s nimiž se nakonec rozhodla v neděli podělit.