Superhvězdu bolí duše. Těžké dětství Bilesové, alkohol i drogy u matky

Chtěla se zapsat do historie. Americká sportovní gymnastka Simone Bilesová (24) si přála napodobit Larisu Latyninovou a Věru Čáslavskou, které jako jediné dokázaly ovládnout víceboj na dvou olympiádách za sebou. A přeskočit je v počtu zlatých medailí. Nepovede se jí to. Po odstoupení z týmové soutěže vzdala i páteční víceboj. „Musím se soustředit na své duševní zdraví,“ vysvětlovala. Jestli nastoupí do finále individuálních soutěží na jednotlivých nářadích, které je na programu od neděle do úterý, je ve hvězdách.