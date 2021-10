Ticho a slzy. Tortorella vzpomínal v televizi na zesnulého svěřence (†24)

Chybí mu to. Moc. „Nesmím se přibližovat k halám, protože bych pak chtěl zase okamžitě trénovat,“ pousmál se John Tortorella při popisování své současné nálady. U hokeje ale zůstal. Jako přední expert stanice ESPN komentuje aktuální dění. „Dělám si to prostě po svém, ani to nepovažuji za televizi. V momentě, kdy začnu odpovídat na dotazy, je to prostě zase hokej,“ shrnul.

Nicméně hned v prvních dnech ho citelně zasáhla otázka, která se sice s jeho milovaným sportem také pojí, ale velmi tragicky. V červenci totiž při oslavách Dne nezávislosti zasáhla brankáře Columbusu Matisse Kivleniekse do hrudi zábavní pyrotechnika. Zraněním podlehl. Čtyřiadvacetiletý muž, jenž startoval i na posledním světovém šampionátu, si začínal budovat pozici v organizaci Blue Jackets. V předchozím ročníku odchytal osm duelů a čekal se další progres. Namísto toho zničehonic přišel o život.

Zřejmě poslední fotka, na které je tragicky zesnulý lotyšský brankář Matiss Kivlenieks (vpravo) vedle parťáka Elvise Merzlikinse, který snímek sdílel na Instagramu







„Mluvíme tu o hokeji, to je pravda. On měl zrovna začít svou kariéru v NHL. Ale upřímně, o tomhle vůbec nepřemýšlím. Vidím čtyřiadvacetiletého kluka, který teprve začínal svůj vlastní život. A to je hrozné,“ řekl Tortorella třesoucím se hlasem a se slzami v očích při vzpomínce na svého svěřence. Reagoval tak na dotaz, který zazněl ve studiu při představování reportáže žurnalistky Emily Kaplan, která hovořila s Elvisem Merzlikinsem, brankářským kolegou a blízkým přítelem zesnulého hokejisty.

1383 Tolik utkání odtrénoval John Tortorella v NHL. Vedl 4 kluby. NY Rangers, Tampu, Columbus a Vancouver.

„Nebyl to jen můj kamarád, ale můj bratr. V letošním ročníku chci pro něj získat Vezinovu trofej a odkázat mu celou sezonu. Budu hrát pro něj,“ pronesla v emotivním videu současná jednička Columbusu. „Je to naprostá pravda, on to tak cítí. Bude to s ním do konce jeho života. A prostoupí to i do života hokejového,“ potvrdil ve studiu i sám Tortorella.

Ano, americký bouřlivák by se sice nejraději viděl na střídačce za hráči, nicméně jestli je role komentátora pro někoho ze zámořských trenérů, tak je to on. Mluví od srdce, napřímo, dovede popustit emoce. A na rozdíl od let minulých, kdy ho liga od podobného chování odrazovala, jak se dalo, tady je to přínos. Pro fanoušky, pro ligu a koneckonců i pro „Tortse“. Své charisma teď může prodat naplno.

