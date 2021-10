McDavid jede, doplnění Oilers taky: Už žádné výmluvy, že jsme mladí

Cítíte naději, že by už mohlo být dobře. V NHL funguje Edmonton už 43 let, teď je to teprve počtvrté, co vyhrál první čtyři zápasy sezony. Jistě, pořád jich zbývá ještě 78 a pak zpropadené play off, kde Oilers nevyhráli sérii od roku 2017. Ale minimálně je to signál, že klub kolem Connora McDavida roste, zlepšuje se.

Edmonton vládne celé soutěži, tady není co řešit. Když se podíváte na tabulku produktivity, zase je první. Nikoho jiného tam ani nečekáte. McDavid vede, kdo je druhý? Jeho výjimečnost dokazuje třeba následující statistika. Když spočítáte, kolik bodů nasbírali hráči NHL od 6. března, tedy za posledních 35-40 utkání základní části? McDavid , je první se 76 body (25+51), za ním je spoluhráč Leon Draisaitl s 57 body, a třetí je Mikko Rantanen z Colorada se 48 body. Takže kdybyste McDavidovi počítali jen asistence, tak je stejně druhý mezi všemi hráči NHL a to jen proto, že na spoustu gólů nahrál Draisaitlovi on.

Naposledy při výhře 5:1 nad Arizonou vstřelil McDavid svůj 200. gól v NHL. Byla to klasika, když využil své nebránitelné kombinace rychlé nohy + rychlé ruce + mozek. Takže na modré rychle ujel obránci, otočil na střed, gól. Lapačka Karla Vejmelky prudkou střelu netrefila. Pak přidal lídr Oilers ještě druhý gól, když při přesilovkové kombinaci trefil odkrytou branku.

Nebyl to sice žádný kanón, ale právě na střele vidíte, jak se McDavid dál zlepšuje. Se svojí rychlostí je nejlepší na světě, ale zdokonaluje i další schopnosti.

Na jednom tréninku nedávno usilovně piloval střelu z první po buly. Draisaitl si z něj dělal srandu, že to není žádná sláva. Prý je jeho střela pořád taková moc nadýchaná, pocukrovaná. Ale to byly jen kamarádské rýpance. Vidíte, že i tady dělá McDavid pokrok. Třeba proti Calgary skóroval právě po ráně z první z vrcholku kruhu. „Takový gól jsem asi ještě nikdy nedal,“ přiznal pak po zápase. „Leon (Draisaitl) má podle mě pořád lepší střelu, ale je vidět, že se mu Connor postupně blíží,“ prohodil parťák Jesse Puljujärvi.

„O Connorovi s Leonem jsem se zrovna dnes bavil s pár přáteli. Víte, co je na nich nejlepší? Jsou opravdu skvělí, skvělí hráči,“ začal po výhře nad Arizonou svůj monolog ke dvěma ofenzivním hvězdám kouč Dave Tippet. „Connor měl minulou sezonu výjimečnou, začal zase výborně. Ale klíčové je, že oni chtějí vyhrávat. Pro mě to jsou hlavně správní chlapi, kteří chtějí tvrdě pracovat a hrát způsobem, který vás dovede k vítězství. Musí se vám líbit jejich přístup, musí se vám líbit jejich odhodlání vyhrávat a dělat pro to všechno,“ dodal.

To je pro Oilers teď zásadní věc. Každý ví, že McDavid s Draisaitlem dovedou sbírat hodně bodů. A když budou zdraví, král Connor se stane nejproduktivnějším hráčem ligy, německý kníže Leon skončí nejhůř do pátého místa, spíš bude ale druhý až třetí.

Jenže v době platových stropů nemáte okno na možnou výhru ve Stanley Cupu otevřené navěky. Edmontonu se blíží teď, vyrostl obránce Darnell Nurse, zlepšuje se Evan Bouchard, dorazili defenzivní specialista Cody Ceci a stárnoucí bývalý mistr play off Ducnan Keith. Brankář Mike Smith pořád dovede i těsně před čtyřicítkou chytat na solidní úrovni. Vepředu mají Oilers nové klíčové borce pro hloubku sestavy Zacha Hymana nebo Warrena Foegeleho. Jestli útok na Stanley Cup nevyjde v následujících dvou letech, tak zase klub začne řešit problémy, že mu něco chybí. A i teď je dost věcí na hraně, třeba gólman. Jen aktuálně mají Oilers asi nejlepší soupisku od 90. let.

„V první řadě jsme náš tým doplnili o partu skvělých lidí. Samozřejmě, že to jsou dobří hokejisté, ale to k tomu v NHL patří. Myslím to tak, že do šatny přibyli charakterní hráči a přesně takové lidi potřebujete,“ pronesl Draisaitl. „Jádru, které tady už nějakou dobu hraje, je mezi 24-28 lety, takže už se nemůžeme vymlouvat na to, že jsme nějací mladí chlapci,“ pronesl před sezonou McDavid.

Takže konečně je tady silný Edmonton? „Náš manažer šel na trh, přivedl posily. Je na nás, abychom to dali všechno dohromady,“ dodal McDavid. Zatím to vypadá slušně, byť doteď hráli Oilers jen s týmy, které v minulé sezoně nepostoupily do play off. Minimálně ale Edmonton ukázal, že už je nad nimi a posunul se.

Jak rychle dokázali po debutu v Edmontonu dát 200 gólů

Wayne Gretzky 242 zápasů

Jari Kurri 328 zápasů

Glenn Anderson 348 zápasů

Connor McDavid 411 zápasů

Bodování NHL od vstupu McDavida do NHL (2015/2016)