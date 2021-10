Nosek poprvé na „Krejčího místě“. Vyšlo to, dal gól. Příště zase?

Konkurz na pozici ve druhém útoku Bostonu nekončí. V utkání číslo tři se do něj posunul Tomáš Nosek a byla to trefa. Blýskl se, že dovede víc než „jen“ vyhrávat buly a bránit. Proti Buffalu načal skóre David Pastrňák, Nosek při výhře 4:1 zaznamenal vítězný gól. Před sezonou ho server The Athletic viděl v desítce hráčů, která výkonnostně spadne. Ne, vůbec to tak být nemusí.

Na první trefu v Bostonu čekal Tomáš Nosek do třetího utkání. Byla to paráda, ťuk, ťuk, gól! Taylor Hall dal na Charlieho Coylea, ten Noskovi před bránu. Český útočník se pak dostal do radostného chumlu. Je tam! Hlavním ofenzivním válcem Bruins je „Perfection Line“ Pastrňák-Bergeron-Marchand. Ale úvod sezony je o hledání druhé formace, ze které vypadl David Krejčí. Tomáš Nosek se přihlásil o šanci.

Na začátku mělo Buffalo dost střel, Bruins se nedostávali do tlaku, tak trenér Bruce Cassidy sáhl do sestavy. Udělal ve druhém útoku místo pro Noska, nalevo zůstal Taylor Hall, doprava putoval Charlie Coyle, Craig Smith do třetí lajny a český centr dostal místo uprostřed druhé formace, na pozici, kterou roky držel David Krejčí.

„Vím, co jsem říkal po minulém zápase, že do sebe jednotlivé dílky v útočných formacích zapadají. No, asi ne,“ pokrčil rameny Cassidy. „Chceme držet Halla s Coylem u sebe, možná dát mezi ně někoho do středu, je taky dobrý způsob. Někdy takovým krokem vzbudíte pozornost, někdy ale najdete řešení,“ dodal. To se mu povedlo teď, Nosek sem proti Buffalu zapadl.

Kouč Bostonu je známý tím, že v prvních zápasech sezony hodně hledá, mění útoky, rozhazuje formace, aby našel ideální řešení. Právě proto se objevuje i šance pro Tomáše Noska. Od začátku ročníku ho v klubu berou jako specialistu na oslabení a na vhazování. Když se v různých žebříčcích objevovalo složení druhé lajny, kde uvolnil místo Krejčí, jeho jméno nepadlo nikdy.

Za mořem je pořád hodně podceňovaný. Třeba když server The Athletic vybíral 10 hráčů, kteří spadnou, tedy udělají krok dolů, zařadil do nepopulárního žebříčku i Noska. „Obyčejně v základní části dával 8 gólů, když odehrál k 70 zápasům. V minulé sezoně svoji ofenzivní produkci zdvojnásobil, vstřelil sice zase 8 branek, ale jen v 38 utkáních. Každého útočníka ze spodní šestky, který má takový nárůst je potřeba pořádně prověřit,“ píše se v analýze. Dolů ho řadí proto, že měl až neúměrně vysoký podíl na bodech své formace. „V Noskově případě vše nasvědčuje tomu, že minulá sezona byla jen zábleskem,“ stojí v textu.

Druhý pohled ovšem je, že Nosek může být mnohem lepším hráčem, než si okolí myslí. Důvodem jsou totiž spoluhráči. V zámoří stále zůstává ve škatulce čistě defenzivního útočníka, ale pokud má kombinovat, hrát víc v útočné třetině, taky s tím nemá problém. Ostatně s takovým hokejem odcházel do Ameriky z Česka. Když vyhrál s farmou Detroitu AHL, patřil k nejproduktivnějším hráčům play off, lámal zápasy, rozhodoval je.

Jenže když se otevřelo místo v NHL v defenzivních lajnách? Vynikla jeho schopnost se přizpůsobit a zahodit ego. Neřešil, jaká na něj čeká pozice, přijal ji, tečka. Bez znalosti jeho herních dovedností se takový krok dá samozřejmě i brát jako neschopnost hrát ve vyšších formacích, což se nejspíš projevilo v analýze The Athletic. Nižší ofenzivní čísla ve Vegas byla způsobena i tím, že minulá sezona byla první, kdy vedle sebe neměl celý ročník Ryana Reavese. Jakmile mohl opravdu hrát hokej, ukázal i ofenzivní nadstavbu. Nešlo o náhodu, jak se snažila naznačit analýza.

Král tvrdých hitů Reaves je sice v lize nesmírně populární, jenže jeho hokej dost ovlivňuje i spoluhráče, kteří jdou na led vedle něj. Musí chápat, že hrají s pukem ve dvou, třetí jde hlavně rolovat soupeře u mantinelu. „V poslední sezoně jsem se od něj posunul, trochu si mohl zahrát a užít i hokej. Nemyslím to špatně, ale ono je fakt znát, když se mnou Reaves v lajně nebyl. Jeho styl je prostě hodně specifický,“ vysvětloval i v létě Nosek ve velkém rozhovoru pro deník Sport, proč se najednou stal produktivnějším hráčem než kdy dřív.

Proti Buffalu útok Coyle-Nosek-Hall začal fungovat hned. Při hře 5 na 5 měli nejlepší Corsi Fenwick (procentuální vyjádření střeleckých pokusů na bránu soupeře a proti vlastní bráně) 66,7 %. Gól vstřelili Nosek, Coyle i do prázdné branky Hall, který předtím ve velké šanci trefil Noskovu brusli.

Jeden dobrý zápas neznamená, že český útočník na pozici druhého centra zůstane. Cassidy bude dál hledat, ale minimálně trenér zjistil, že tohle je dobrá možnost, která má potenciál. Jisté v tuhle chvíli je, že si zapsal na seznam jako „funkční“.

