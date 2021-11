Ovečkin začíná palbu na Jágra. Před ním jen tři esa, kolik gólů zbývá?

Číslo 8 se drápe nahoru. Alexandr Ovečkin si vystřílel mezi nejlepšími zabijáky v NHL dělenou čtvrtou pozici. Jemná teč puku proti Buffalu znamenala gól číslo 741, vyrovnal Bretta Hulla. Už mu zbývá jen 25 kousků a dožene Jaromíra Jágra. Při svém současném tempu to stihne někdy po Vánocích. „Příjemné do téhle společnosti patřit, ale ještě hraju dál,“ pronesl ruský střelec. Smlouvu v Capitals má až do konce sezony 2025/26. Do té doby možná zlomí i bájný Gretzkyho rekord.

Je starý. Je při těle. Chybí mu motivace. Půjde dolů. Taky jste podobné prognózy na téma forma Alexandra Ovečkina slyšeli? V prvních 12 zápasech sezony nastřílel 11 gólů. V posledních šesti zápasech hrál v průměru přes 22 minut, takovou porci dostával v roce 2009. „Vypadá to, že se hokejem pořád baví. Přišel ve skvělé formě a hned od začátku sezony se mu daří,“ užívá si jeho formu generální manažer Washingtonu Brian MacLellan.

Ovečkin vždycky obdivoval Jaromíra Jágra pro jeho dlouhověkost. V 36 letech ale taky už působí jako poměrně hyperaktivní kmet, smlouvu ve Washingtonu má až do čtyřiceti. Střeleckou tabulkou se valí nahoru, v historickém pořadí je nad ním právě třetí Jágr.„Ale nepředbíhejme, nejdřív se musím odpoutat ze čtvrtého místa, pak se budeme bavit o Jágrovi,“ odbyl dotazy o české hvězdě po zápase s Buffalem.

Hezkou glosu nahodil v tu chvíli jeho spoluhráč z útoku Tom Wilson. „Kdyby nebylo mě, je už Hull za ním,“ narážel na první Ovečkinovu oslavu, kde se ale poslední puku dotkl právě Wilson. „Alex mi ten puk odrazil od ruky, nebo tak nějak. Měl jsem mu uhnout a mohli jsme se tady bavit o Jaromíru Jágrovi,“ dodal ranař.

Do Ovečkina si ale i hezky rýpl. Kapitán Washingtonu taky proti Buffalu ztratil puk a Cody Eakin překonal brankáře Vítka Vaněčka. „No, to se stává, zlato,“ zubil se Wilson. Ovečkin zareagoval pohotově. „Za to může led, Brocker (kustod, který brousí brusle), prostě všichni,“ culil se. „Byla to moje chyba a jejich taky,“ pokračoval uvolněně dál. Na fórky byla nálada, Capitals vyhráli 5:3 a jejich lídr si dál vylepšuje pozici mezi nejlepšími střelci historie.

Ovečkinova trefa číslo 741 nevypadala nijak významně, aby si na ni autor za 20 let vzpomněl a barvitě ji na besedě v Moskvě popisoval studentům sportovního gymnázia. Že to byl jeho gól, odhalily až zpomalené záběry. Na nich jste viděli šikovnost velkého střelce. Prudkou střelu od Dmitrije Orlova lízl horním hřbetem hokejky, jen jemňounce, že nevyletěla do ochranné sítě, ale zapadla do sítě.

Teď je na tom stejně jako Brett Hull, jiný slavný pravák, který měl ukrutnou ránu a uměl se do puku tvrdě opřít z první. „Jak jsem Hulla sledoval, vždycky na vás udělal dojem. Když si vezmete způsob, jak dokázal vypálit, tak ho Alex celkem připomíná,“ přidal po zápase kouč Capitals Peter Laviolette.

Vlastně se stala ještě taková maličkost, Ovečkin, ten velký střelec, zaznamenal i 600. asistenci v NHL. „Cože? On sebral i 600. nahrávku?“ nevěděl ani Laviollete, že kapitánovi dodatečně připsali ještě asistenci. „Vidíte, on to ani neřekl. Asi sledujeme jen góly,“ pousmál se.

Ovečkin ví, že během pěti sezon, které mu ve Washingtonu vymezuje poslední smlouva, má šanci, aby vymazal jeden z nadpozemských rekordů Waynea Gretzkyho. Jeho 894 gólů byla vždycky nepřekonatelná meta, od roku 1999 k ní nikdo ani nepřičichl. Pokud ale Ovečkin dovede v každé ze svých pěti sezon nastřílet průměrně 33 gólů, dostane se na 895 branek.

Současný ročník rozjel zase někam k 50 trefám. „Je příjemné patřit do téhle společnosti. Jsou to dost vysoká čísla, ale prostě jen jdete dál. Beru to opravdu spíš jako den po dni. Ještě mi pár zápasů zbývá,“ komentoval řeči o rekordech Ovečkin.

Co na to vlastně Gretzky? Čím víc se bude Ovečkin blížit, tím častěji na něj bude dostávat otázky a jako televizní expert ho bude víc a víc analyzovat. „Musíte mít štěstí, že se vám budou vyhýbat zranění, jak jen to jde,“ řekl nejlepší hráč všech dob pro The Hockey News. To je podle něj zásadní předpoklad, aby ho Ovečkin předjel.

„Nemyslím tím jen vážná zranění, kdy vynecháte hodně zápasů za sebou. Teď mluvím o těch malých nepříjemnostech, kdy vás bolí rameno nebo koleno a vy jdete stejně večer hrát. Pokud Alex vydrží zdravý, je to ta nejlepší věc pro hokej,“ vysvětlil ještě. K tomu ještě patří dodat, že nesmí přijít žádné stávky a hádky o peníze, kvůli kterým by se škrtla sezona. Do plánu by se mu úplně nehodily ani další pandemie, které snižují počet zápasů.

Mladší už nebude. Času nemá moc. Schopnosti má Ovečkin pořád ohromné, ale kariéra se chýlí ke konci. Třeba jeho spoluhráč Connor McMichael si na něj hrál jako dítě. „Ano, když mi bylo osm,“ vyprávěl pro The Athletic. „Na Halloween jsem si vzal jeho dres, takže je docela legrační, když s ním teď hraju. Dělá úžasné věci a já mám velkou kliku, že u toho mohu být taky,“ básnil o něm.

Podobné historky dřív kolovaly kolem Jágra, kdo měl jeho fotku nad postelí. Teď se budou šířit kolem Ovečkina, pana střelce. Když se kolem vás objeví, tak ano, už opravdu ve sportu stárnete. Další level je, že proti vám hrají děti vašich někdejších spoluhráčů. To zatím zná jen český veterán, ruská šajba zatím ne. Ale taky se asi dočká. Už jako nejlepší střelec historie NHL?

Nejlepší střelci historie NHL

1. Wayne GRETZKY – 894 branek (éra 1979-1999)

kluby: Edmonton, Los Angele, St. Louis, NY Rangers

Edmonton, Los Angele, St. Louis, NY Rangers zápasy: 1487 (0,6 gólu na zápas)

1487 (0,6 gólu na zápas) střely: 5088 (úspěšnost střelby: 17,6 %)

5088 (úspěšnost střelby: 17,6 %) góly v přesilovce: 204, góly v oslabení: 73

2. Gordie HOWE – 801 branek (éra 1946-1980)

kluby: Detroit, Hartford

Detroit, Hartford zápasy: 1767 (0,45 gólu na zápas)

1767 (0,45 gólu na zápas) střely: 3803 (úspěšnost střelby: 21,1 %)

3803 (úspěšnost střelby: 21,1 %) góly v přesilovce: 211, góly v oslabení: 24

3. Jaromír JÁGR – 766 branek (éra 1990-2018)

kluby: Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary

Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary zápasy: 1733 (0,44 gólu na zápas)

1733 (0,44 gólu na zápas) střely: 5637 (úspěšnost střelby: 13,6 %)

5637 (úspěšnost střelby: 13,6 %) góly v přesilovce: 217, góly v oslabení: 11

4.-5. Alexandr OVEČKIN – 741 branek (éra 2005-?)

kluby: Washington

Washington zápasy: 1209 (0,61 gólu na zápas)

1209 (0,61 gólu na zápas) střely: 5787 (úspěšnost střelby: 12,8 %)

5787 (úspěšnost střelby: 12,8 %) góly v přesilovce: 271, góly v oslabení: 5

4.-5. Brett HULL – 741 branek (éra 1986-2006)

kluby: Calgary, St. Louis, Dallas, Detroit, Phoenix

Calgary, St. Louis, Dallas, Detroit, Phoenix zápasy: 1269 (0,58 gólu na zápas)

1269 (0,58 gólu na zápas) střely: 4876 (úspěšnost střelby: 15,2 %)

4876 (úspěšnost střelby: 15,2 %) góly v přesilovce: 265, góly v oslabení: 20

6. Marcel DIONNE – 731 branek (éra 1971-1989)

kluby: Detroit, Los Angeles, NY Rangers

Detroit, Los Angeles, NY Rangers zápasy: 1348 (0,54 gólu na zápas)

1348 (0,54 gólu na zápas) střely: 5363 (úspěšnost střelby: 13,6 %)

5363 (úspěšnost střelby: 13,6 %) góly v přesilovce: 234, góly v oslabení: 19

7. Phil ESPOSITO – 717 branek (éra 1963-1981)

kluby: Chicago, Boston, NY Rangers

Chicago, Boston, NY Rangers zápasy: 1282 (0,56 gólu na zápas)

1282 (0,56 gólu na zápas) střely: 5166 (úspěšnost střelby: 13,9 %)

5166 (úspěšnost střelby: 13,9 %) góly v přesilovce: 246, góly v oslabení: 23

8. Mike GARTNER – 708 branek (éra 1979-1988)

kluby: Washington, Minnesota, NY Rangers, Toronto, Phoenix

Washington, Minnesota, NY Rangers, Toronto, Phoenix zápasy: 1432 (0,49 gólu na zápas)

1432 (0,49 gólu na zápas) střely: 5090 (úspěšnost střelby: 13,9 %)

5090 (úspěšnost střelby: 13,9 %) góly v přesilovce: 217, góly v oslabení: 24

9. Mark MESSIER – 694 branek (éra 1979-2004)

kluby: Edmonton, NY Rangers, Vancouver

Edmonton, NY Rangers, Vancouver zápasy: 1756 (0,4 gólu na zápas)

1756 (0,4 gólu na zápas) střely: 4221 (úspěšnost střelby 16,4 %)

4221 (úspěšnost střelby 16,4 %) góly v přesilovce: 179, góly v oslabení: 63

10. Steve YZERMAN – 692 (éra 1983-2006)

kluby: Detroit

Detroit zápasy: 1514 (0,46 gólu na zápas)

1514 (0,46 gólu na zápas) střely: 4602 (úspěšnost střelby: 15 %)

4602 (úspěšnost střelby: 15 %) góly v přesilovce: 236, góly v oslabení: 49

