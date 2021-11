Pastrňák bral dvě asistence. Nečas gólem rozhodl, trefil se i Hertl a Zacha

Český hokejista David Pastrňák přispěl v souboji Bostonu s Ottawou dvěma přihrávkami k vítězství 3:2. Vítězství Caroliny 2:1 v prodloužení nad Tampou gólem rozhodl Martin Nečas. Branku za New Jersey při debaklu Floridy 7:3 dal i Pavel Zacha, za San Jose v Calgary (výhra 4:1) pálil jednou Tomáš Hertl. Dominik Kubalík s Filipem Hronkem se do statistik zapsali jednou asistencí.

Nečas zavezl při rozhodující akci po pravé straně puk do útočné třetiny, najel si přes šířku pásma do levého kruhu a střelou k bližši tyči si připsal v čase 63:36 třetí gól sezony. V základní hrací době vedl obhájce Stanleyova poháru od 29. minuty brankou Stevena Stamkose, skóre vyrovnal ve třetí třetině Teuvo Teräväinen. Carolina vstřelila v prodloužení gól také v čase 61:39 a někteří hráči už mířili do šatny, ale po trenérské výzvě byla branka Bradyho Skjeie odvolána kvůli ofsajdu.

Hertl i Zacha skórovali v nové sezoně pošesté a jsou nejlepšími českými střelci v soutěži. Hertl vyslal v utkání sedm střel, ale prosadil se až v 59. minutě, v níž dobruslil při hře hostí bez gólmana puk odražený od zadního mantinelu a elegantní otočkou zvýšil vedení San Jose na 3:1. V dresu Calgary plnil roli náhradního brankáře Daniel Vladař.

New Jersey prohrávalo s Floridou ve 22. minutě 2:3. Brzy ale vyrovnal svou druhou trefou v zápase Andreas Johnsson a Zacha na začátku třetí třetiny upravil skóre už na 5:3. Český útočník se prosadil v přesilové hře z rychlého protiútoku.

Boston vyrovnal ve 26. minutě v přesilové hře na 1:1 po akci Pastrňáka, jehož střílená přihrávka z levého kruhu k pravé tyči se odrazila od Brada Marchanda do branky. Havířovský rodák stál v závěru druhé třetiny i u vítězného gólu na 3:2, po jeho pasu rozhodl Patrice Bergeron. Pastrňák byl zvolen druhou hvězdou zápasu.

V úterním programu si připsal asistenci i Dominik Kubalík při výhře Chicaga 3:2 po nájezdech nad Pittsburghem. Filip Hronek přihrál na jednu branku Detroitu, který zvítězil doma 4:2 nad Edmontonem.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:12. B. Marchand, 30:58. Forbort, 38:40. Bergeron Hosté: 01:14. Sanford, 33:09. N. Zajcev Sestavy Domácí: Swayman (Ullmark) – McAvoy, Forbort, Carlo (A), Grzelcyk, Clifton, M. Reilly – Pastrňák, Bergeron (C), B. Marchand (A) – Craig Smith, Coyle, T. Hall – Studnicka, Haula, DeBrusk – Lazar, T. Nosek, Frederic. Hosté: M. Murray (F. Gustavsson) – N. Zajcev, Chabot (A), Zub, Brännström, J. Brown, Del Zotto – Sanford, Norris, B. Tkachuk (C) – Batherson, N. Paul (A), Stützle – Ennis, Tierney, Formenton – J. Sokolov, L. Shaw, P. Kelly. Rozhodčí St. Pierre, Markovic – Baker, Nansen Stadion TD Garden, Boston Návštěva 17 850 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:00. Stamkos Hosté: 49:56. T. Teräväinen, 63:26. M. Nečas Sestavy Domácí: Vasilevskij (B. Elliott) – Rutta, Hedman (A), Černák, McDonagh (A), C. Foote, Claesson – Cirelli, B. Point, Palát – M. Joseph, Stamkos (C), Killorn – Perry, Bellemare, Maroon – Barre-Boulet, Colton, Raddysh. Hosté: F. Andersen (Lyon) – Bear, Slavin (A), A. DeAngelo, Skjei, Brendan Smith, Cole – T. Teräväinen, Aho, A. Svečnikov – M. Nečas, Trocheck, Kotkaniemi – Fast, J. Staal (C), Lorentz – Jarvis, Stepan, Martinook (A). Rozhodčí Nicholson, Rooney – Deschamps, Murray Stadion Amalie Arena, Tampa Návštěva 19 092 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:46. A. Johnsson, 17:45. N. Hischier, 21:58. A. Johnsson, 38:15. P. K. Subban, 44:44. Zacha, 45:13. Ty Smith, 56:11. Vesey Hosté: 03:53. S. Bennett, 20:24. Barkov, 21:29. Tippett Sestavy Domácí: Blackwood (J. Bernier) – Severson, Graves, P. K. Subban, Siegenthaler, Colton White, Ty Smith – Holtz, N. Hischier (C), Zacha – Bratt, Mercer, A. Johnsson – Tatar, J. Boqvist, Kuokkanen – Tyce Thompson, M. McLeod, Vesey. Hosté: S. Knight (Bobrovskij) – Ekblad, Weegar, Gudas, Forsling, Montour, Connauton, Lucas Carlsson – Duclair, Barkov (C), Verhaeghe – Tippett, S. Bennett, Huberdeau – Mamin, A. Lundell, S. Reinhart – Hörnqvist, Luostarinen, Vatrano. Rozhodčí Brenk, Halkidis – O´Quinn, Shewchyk Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 10 627 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:03. Chiarot, 53:22. Evans Hosté: 24:56. B. Lemieux, 40:06. Iafallo, 63:39. A. Kempe Sestavy Domácí: J. Allen (Montembeault) – Petry (A), Chiarot, Ch. Wideman, A. Romanov, D. Savard, Kulak – Toffoli, Suzuki (A), M. Hoffman – B. Gallagher (A), Dvorak, Josh Anderson – Armia, Evans, Lehkonen – Belzile, C. Paquette, Pezzetta. Hosté: C. Petersen (Quick) – Clague, Edler, M. Roy, O. Määttä, M. Anderson, Björnfot – D. Brown (A), Kopitar (C), A. Kempe – Athanasiou, Danault, Iafallo (A) – T. Moore, Kupari, Grundström – Kaliyev, B. Lizotte, B. Lemieux. Rozhodčí Hebert, MacDougall – Daisy, Cherrey Stadion Bell Centre, Montreal Návštěva 20042 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:03. Naměstnikov, 26:43. Naměstnikov, 34:09. Dylan Larkin, 59:54. Seider Hosté: 39:25. Puljujärvi, 40:38. McDavid Sestavy Domácí: Nedeljkovic (Greiss) – DeKeyser (A), Seider, Hronek, Leddy, M. Staal (A), G. Lindström – Bertuzzi, Dylan Larkin (C), L. Raymond – Fabbri, P. Suter, Zadina – Naměstnikov, Stephens, Gagner – Erne, M. Rasmussen, Givani Smith. Hosté: S. Skinner (Koskinen) – Nurse (A), Barrie, Keith, Ceci, Koekkoek, Bouchard – Draisaitl (A), McDavid (C), Puljujärvi – Hyman, Nugent-Hopkins, Kassian – Foegele, D. Ryan, Yamamoto – Brendan Perlini, R. McLeod, Sceviour. Rozhodčí Mclsaac, Pollock – Galloway, Alphonso Stadion Little Caesars Arena, Detroit Návštěva 16 953 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:56. Pionk, 46:22. Connor Hosté: 18:09. Bučněvič, 51:54. Kyrou, 65:00. R. O'Reilly Sestavy Domácí: Hellebuyck (Comrie) – Morrissey, N. Schmidt, Dillon, Pionk, Stanley, DeMelo – Connor, Dubois, J. Svečnikov – Harkins, Copp, Ehlers – Lowry, Scheifele, Wheeler – Toninato, Riley Nash, Vesalainen. Hosté: Binnington (J. Hofer) – M. Scandella, Parayko, Walman, Faulk, C. Rosén, Bortuzzo – Saad, R. O'Reilly, Perron – Tarasenko, R. Thomas, Kyrou – K. Kostin, I. Barbašev, Bučněvič – Neighbours, Bozak, Neal. Rozhodčí Rank, StLaurent – Berg, Hunt Stadion Bell MTS Place, Winnipeg

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:14. Khaira, 35:53. S. Jones, . J. Toews Hosté: 45:34. J. Carter, 55:43. J. Carter Sestavy Domácí: M.-A. Fleury (Lankinen) – S. Jones, R. Stillman, C. Murphy, McCabe, E. Gustafsson, de Haan – P. Kane (A), Dach, DeBrincat (A) – Khaira, J. Toews (C), D. Kubalík – Hardman, D. Strome, Gaudette – Reese Johnson, R. Carpenter, Kurashev. Hosté: Jarry (DeSmith) – Letang (A), Matheson, Marino, P-O. Joseph, Friedman, Riikola – Rust (A), J. Carter (A), Guentzel – Kasperi Kapanen, Rodrigues, Zucker – B. McGinn, Blueger, Aston-Reese – D. Heinen, Boyle, D. O'Connor. Rozhodčí Skilliter, Chmielewski – B. Gawryletz, T. Gawryletz Stadion United Center, Chicago Návštěva 17 736 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:17. Mangiapane Hosté: 20:47. Barabanov, 44:18. Couture, 58:57. Hertl, 59:19. Dahlén Sestavy Domácí: Markström (Vladař) – Hanifin, R. Andersson, Kylington, Ch. Tanev, Zadorov, Gudbranson – J. Gaudreau, E. Lindholm, M. Tkachuk (C) – Coleman, Backlund (A), T. Pitlick – Lucic, D. Dubé, Mangiapane – B. Richardson, Monahan (A), T. Lewis. Hosté: Hill (J. Reimer) – M. Ferraro (A), B. Burns, Hatakka, Meloche, Jaycob Megna, R. Merkley – Bonino, Couture (C), Dahlén – Barabanov, Hertl (A), Balcers – Cogliano, Weatherby, N. Merkley – Gadjovich, Pederson, Leonard. Rozhodčí Furlatt, Joannette – Cormier, Murchison Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 53:29. J. T. Miller, 59:06. Elias Pettersson Hosté: 11:18. Fowler, 49:16. Lundeström, 63:52. T. Terry Sestavy Domácí: Halák (Demko) – Ekman-Larsson (A), T. Myers, Q. Hughes, Poolman, B. Hunt, Hamonic – J. T. Miller (A), Elias Pettersson, Boeser – Pearson, Horvat (C), Höglander – Podkolzin, Dickinson, Garland – Dowling, Lammikko, Justin Bailey. Hosté: J. Gibson (Stolarz) – H. Lindholm, Drysdale, Fowler, Manson (A), Benoit, Shattenkirk – Henrique (A), Getzlaf (C), T. Terry – Deslauriers, Zegras, Milano – McTavish, Lundeström, Comtois – D. Grant, Groulx, S. Carrick. Rozhodčí Meier, Syvret – Mills, Kovachik Stadion Rogers Arena, Vancouver