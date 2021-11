Česká polívka: Pastrňákova „krize“. Je čas bít na poplach?

Bídný vstup do sezony, říkali. Je to pravda? David Pastrňák načal ročník stylem, který přitahuje v zámoří pozornost, ale spíše tu negativní. Jenže podle nás není třeba plašit, protože tenhle borec je jako akcie Tesly. Občas je útlum, ale jinak jde nahoru. Druhé téma? Cestu v NHL Tomáše Noska shrnul novinář Pavel Ryšavý, jenž se s ním zná několik let a objasnil, proč si vybral Boston a co Nosek od angažmá vlastně očekává.