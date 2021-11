Kaše na stovce, konečně. Je bojovník, chválí ho kouč. Torontu dělá radost

Vraťme se o pár let nazpátek. Když si v sezoně 2016/17 vybojoval Ondřej Kaše místo v týmu Anaheimu, byla to senzace. Od kluka draftovaného z 207. místa to zrovna nečekáte. Uhrál pár bodů, zaujal pracovitostí, rychlostí a nadšením.

V dalším ročníku už dostal větší roli. Zaujal místo v elitním útoku vedle Ryana Getzlafa, v sezoně nastřílel dvacet gólů. Tehdy patřil k nejlepším hráčům celé NHL ve hře pět na pět. V březnu 2018 pokořil padesátibodovou lajnu. Pak ale se ale začala kupit zranění. Zdravotní patálie nebraly konce. Na dalších 50 bodů si musel počkat více než tři a půl roku. Zdolat stovku se mu povedlo až nyní.

V utkání s Philadelphií jistil Kaše výhru 3:0, tým uklidnil třetí trefou. „Je to velký bojovník a do šancí se dostává,“ řekl trenér Sheldon Keefe o Kašem, který nastoupil v minulé sezoně kvůli otřesu mozku jen ke třem zápasům. „Jeho start byl i nyní nejistý, ale během ranního rozbruslení se cítil dobře. U hráčů s jeho zdravotní historií musíte být opatrní, ale chtěl hrát a od lékařů dostal zelenou. Dřel jako obvykle a odměnou mu byl gól, což je skvělé. Zasloužil si to, máme z něj radost,“ doplnil.

Pohled do jeho chorobopisu působí hrozivě. Úraz hlavy najdeme v Kašeho zdravotní kartě pětkrát. To je vzhledem k věku (26 let) až děsivé. Poslední otřes mozku utrpěl ve druhém utkání minulé sezony letos v lednu. Po střetu s Milesem Woodem z New Jersey pro něj hokej na čtyři měsíce přestal existovat. Vrátil se až v květnu. V dresu Bostonu celkově během dvou let odehrál pouhých dvacet zápasů. Z gólu se neradoval. Byl jen stínem sebe samého.

Teď pokořil první hodnotný kariérní milník. Sto bodů, paráda. Ale upřímně, tenhle bombarďák už by měl být dávno jinde. A byl by, nebýt zpropadeného zdraví.

„Ondřej je skvělý hokejista a ještě lepší člověk, kterého ve skvělé kariéře zastavila zranění. Bylo to pro něj těžké, ale dostal se z toho. Pořád je ale mimořádně talentovaný koncový hráč s výbornou rychlostí a dovednostmi. Pokud zůstane zdravý, fanoušci Leafs ho budou milovat,“ říkal o Kašem spoluhráč Nick Ritchie, který s ním sdílel kabinu už v Anaheimu a Bostonu.

Toronto s Kašem v létě podepsalo dvouletou smlouvu s gáží 1,2 milionu ročně. Riziko minimální, zisk může být skvělý. Nejen pro klub, ale i pro Kašeho. Maple Leafs jsou totiž organizací, která investuje obrovské peníze do zdravotní péče. Starost v organizaci je na špičkové úrovni. Jinde by takovou neměl.

Vedení si od Kašeho neslibuje, že tým potáhne. S ice timem okolo třinácti minut by se spíš měl podílet na sekundárním skórování a podpoře kvarteta hvězd, když zrovna nejsou na ledě.

To se mu teď přesně povedlo. Gólem do sítě Flyers ukončil zvláštní série Toronta. O góly v posledních čtyřech zápasech se totiž postarali pouze čtyři elitní hráči – Auston Matthews, John Tavares, Mitch Marner a William Nylander. Vypadalo to, že stejné to bude i proti Philadelphii, kde se o úvodní pár branek postaral Nylander. Pak se však prosadil Kaše, u gólu mu asistoval i David Kämpf.

„Už jsme potřebovali příspěvek taky od někoho jiného. Nedávno jsme zažívali období, kdy to úplně nelepilo našim hvězdám, a tým táhli kluci z nižších útoků. Teď je to naopak. Rádi bychom se dočkali toho, že to půjde oběma skupinám zároveň. Že to půjde všem,“ přidal kouč Keefe.