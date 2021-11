Pastrňák završil obrat Bostonu. Nečas nahrával, Canes padli

Góly

Domácí:

Hosté: 33:39. T. Meier, 58:29. T. Meier

Sestavy

Domácí: M.-A. Fleury (Lankinen) – de Haan, S. Jones, C. Murphy, McCabe, E. Gustafsson, C. Jones – P. Kane (A), J. Toews (C), Hagel – D. Kubalík, Dach, DeBrincat (A) – R. Carpenter, Borgström, Kurashev – Khaira, Reese Johnson, Hardman.

Hosté: J. Reimer (Hill) – B. Burns (A), M. Ferraro (A), E. Karlsson, J. Middleton, R. Šimek, M.-É. Vlasic – Balcers, Couture (C), T. Meier – Gregor, Hertl, Barabanov – Labanc, Weatherby, Nieto – Gadjovich, Bonino, Cogliano.

Rozhodčí

L’Ecuyer, Halkidis – McNamara, Baker

Stadion

United Center, Chicago

Návštěva

17 663 diváků