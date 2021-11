Odpustit, nebo zapudit? San Jose řeší, co s rebelem Kanem. Trejd je nemožný

V posledních měsících se kolem NHL vyrojilo několik skandálů, které plnily titulky novin. Některé se týkaly několik let starých událostí, ty okolo Evandera Kanea však byly sakra čerstvé. Kanadský útočník San Jose se po obviněních z domácího násilí a prodeje zápasů ještě pokusil předložit falešné potvrzení o očkování proti covidu. A to se tvrdě trestá. Forvard přišel o prvních 21 zápasů sezony, teď se vrací. San Jose řeší, jak se zachovat.

Dva střelci mají na kontě sedm branek, další dva šest. Poté? Prohlubeň, která jasně značí, že v San Jose rozhodně střeleckou hloubkou neoplývají. Pokud se tedy může k 30. listopadu vrátit na led rozený snajpr, jenž kraluje gólovým statistikám vašeho týmu v posledních čtyřech sezonách, přece neváháte ani vteřinu, že? Avšak realita Sharks je zde o mnoho složitější.

Evander Kane, třicetiletý útočník, v sezoně ještě neodehrál ani minutu, kvůli pokusu o zfalšování potvrzení o očkování proti covidu. Trest byl jasný: 21 zápasů mimo hru. Suspendace se teď blíží ke konci, a tak vedení týmu řeší, co dál.

„Nemám žádné informace, kde se v průběhu suspendace nacházel, ani co dělal. Nevím, co bude dál. Je to rozhodnutí, které ještě budeme muset učinit,“ prohlásil trenér Bob Boughner na konci října. „Nemluvil jsem s ním a myslím, že ani nikdo jiný ze spoluhráčů,“ prohodil směrem k novinářům na startu ročníku kapitán týmu Logan Couture. Situace nyní není o moc jiná.

V zákulisí se šušká o tom, že lídři kabiny ztratili slůvko u vedení, že atmosféra v přípravném kempu nikdy nebyla lepší a že nepřítomnost Kanea rozhodně není na škodu. Forvard má ve svém životopisu hned několik afér, kterými na sebe upoutal negativní pozornost. Nejnovější se týkaly obvinění, že se dopustil na své partnerce Anně sexuálního a domácího násilí. Vyšetřování ho vyřadilo z přípravného kempu. Následně se ukázalo, že chtěl zfalšovat potvrzení o očkování.

Vedení celku z Kalifornie tak má nyní dvě možnosti. Buď se rozhodne potížistovi odpustit, ustoupí a nachystá kabinu tak, aby Kanea přijala, což se nyní jeví jako hodně nepravděpodobná věc, nebo ho odešle na farmu do AHL. Možnost trejdu v podstatě neexistuje. Málokdo by riskl angažovat hráče s podobnou historií, jenž navíc bere ročně sedm milionů dolarů, což z něj dělá desáté nejlépe placené levé křídlo ligy.

„Uvidíme, až skončí suspendace. Nejsem v pozici tohle řešit, jsem tu, abych pomohl týmu na ledě,“ odklonil odpověď třeba obránce Marc-Edouard Vlasic. I jeho reakce ukazuje na jednu věc. Rozhodnutí o budoucnosti přijde v tomhle případě přímo z vedení, je naivní si myslet, že by si kouč Boughner nebo někdo z hvězd týmu, třeba Tomáš Hertl, mohli diktovat, jak se klub zachová. „Budeme to ale muset vyřešit. Ale myslím, že to je věc, která se rozhodne na úrovni managementu a vlastníků, jejichž rozhodnutí k nám pak proteče. My sami o tomhle vůbec nediskutujeme,“ potvrdil i samotný trenér pro web Sportsnet.

NHL je byznys. Výsledky a finanční realita mnohdy mluví silnější řečí než atmosféra v kabině nebo lidské charaktery. Nechat hrát ve farmářském celku hráče, jenž bere takové peníze a zároveň objektivně patří ke špičce, není snadné rozhodnutí. Ještě se samozřejmě nabízí, že by generální manažer Doug Wilson zvolil vyplacení ze smlouvy. Jenže podobný krok už udělal v létě v případě brankáře Martina Jonese a v San Jose by si tudíž do budoucna přivázal k noze řádné finanční závaží.

Jisté je, že rozhodnutí padne v nejbližších dnech. A ovlivní celý zbytek sezony týmu se žralokem ve znaku.