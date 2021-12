Veterán Getzlaf září v lize dravců. Učil se od Selänneho, teď ho překonal

Symbol klubové věrnosti, silový urostlý útočník, velký šéf. Jiný dres než ten Ducks útočník Ryan Getzlaf v NHL nikdy neoblékal. Od sezony 2005/06 je v Anaheimu, stal se respektovaným lídrem a posledních jedenáct let je i kapitánem. Pomalu ale začal vyklízet přední pozice, přestal být rozdílovým hráčem, jako to bylo dlouhé roky předtím.

V době, kdy je liga stále rychlejší a dynamičtější, však patří už taky k veteránům – tedy ohroženému druhu. S produktivitou šel dolů. V minulém zkráceném ročníku posbíral v 48 zápasech jen 17 bodů. Po sezoně mu skončila smlouva, moc se nepočítalo, že by ještě hrál důležitou roli. Jestli vůbec nějakou. Ale nakonec se roční deal na 4,5 milionu dolarů může ukázat jako terno.

Getzlaf od začátku nastavil úžasné tempo, dlouho si držel průměr bod na zápas. Poprvé za posledních pět sezon. Zas je klíčovým borcem. „Má toho před sebou ještě hodně,“ věří trenér Dallas Eakins svému centrovi č. 1. Tohle místo v sestavě je nyní jasně zabrané. „Pokud se ho někdo chystá sesadit, ať to zkusí. On to uvítá. Ale teď to bude velká hora, kterou musíte zdolat,“ dodal kouč.

Když v polovině listopadu dosáhl Getzlaf v hale Ducks na magickou metu 1000 bodů v lize, dočkal se velkolepých ovací. „Tisíc… To je hodně bodů, opravdu spousta,“ smál se o šestnáct let mladší útočník Trevor Zegras, když se to číslo snažil zpracovat v hlavě. Velký talent se může učit právě od Getzlafa. Stejně jako to dělal on, když v Anaheimu začínal.

Hned ve své druhé sezoně získal Stanley Cup, jako člen útoku přezdívaného „Kid Line“ společně s Coreym Perrym. V play off byl dokonce nejproduktivnějším hráčem týmu, který ale jinak táhli hlavní lídři Teemu Selänne a Scott Niedermayer.

„Když jsem do NHL přišel, byl Teemu můj mentor. Chodil jsem za ním v šatně, ptal se ho na spoustu věcí, tolik jsem se toho od něj naučil, nejen o hokeji. Ale taky jak se třeba vyrovnávat s každodenním tlakem. Tohle není snadná soutěž, mám štěstí, že jsem měl takové parťáky,“ líčil Getzlaf.

Teď se ocitl v roli mentora on sám. Navíc jako žák svého učitele Selänneho už předčil, když si uzmul pozici nejproduktivnějšího hráče klubové historie. Zatímco Fin byl skvělý střelec, kanadský centr sbírá především nahrávky. V součtu bodů za Anaheim ho ale už překonal.

„Pamatuji si, jak on a Corey Perry přišli. Bylo hned vidět, že mají hodně talentu. Potřebovali jen nabrat zkušenosti a naučit se být profíky. Ale hned jsem poznal, že jsou neuvěřitelní. Getzy umí všechno, je velký, silný, chytrý. Nevidím u něj slabinu. A pořád se chce zlepšovat. Jsem hrdý na to, čeho dosáhl a co udělal pro Ducks,“ vzpomínal Selänne v rozhovoru pro The Athletic.

„Jsme jako bratři. Vyhráli jsme spolu Stanley Cup, zažili skvělé roky. Bylo zábavné sledovat jeho kariéru i po tom, když jsem skončil,“ pokračoval obdivně.

A přidal i pár vtipných společných historek. Třeba jak den před prvním finále v roce 2007 blbli s nadupanými auty na prázdném parkovišti před halou. Getzlaf chtěl naučit, jak dělat co nejlépe smyky. Za chvíli však byl všude jen kouř a zrovna jako naschvál šli kolem dva policisté. Vypadalo to na průšvih.

„Běželo mi hlavou: co když nás zatknou? Nebudeme moct druhý den hrát, někdo nás bude muset zachránit. Policisté byli ze začátku vážní, ale pak bylo vidět, že si uvědomili, kdo jsme. Řekli jen: Příště buďte kluci o něco chytřejší,“ chechtal se při vzpomínce Selänne. „Potom jsme si z toho dělali srandu, bylo zábavné přemýšlet, jak se Ducks snaží během pár hodin dostat Selänneho a Getzlafa z vězení. Getzy byl tak šťastný a nadšený.“

Selänneho odkaz žije v klubu dál, stejně tak možná bude za čas i ten Getzlafův. „Když ho poslouchám, jak popisuje, co všechno Teemu udělal pro hokej tady v jižní Kalifornii, vždycky mě napadne, že pro mě Ryan znamená úplně to stejné,“ řekl Troy Terry, kometa aktuální sezony a parťák z útoku. „Nemusí si nijak získávat respekt, má ho automaticky. A zároveň sám každého z nás respektuje. Je to dokonalý vzor.“

V Anaheimu se už Getzlaf stal hokejovou ikonou, tady nejspíš i jednou ukončí kariéru. A potom? Mohla by ho čekat cesta do Síně slávy. Z 29 tisícovkařů, kteří ukončili kariéru, se jich 26 už uznání v Torontu dočkalo. „Skvělý šéf a fantastický hokejista,“ sklonila se před ním i Paul Kariya, další legenda Ducks.

Nejproduktivnější hráči historie Ducks

1. Ryan Getzlaf 1002 (280+722)

2. Teemu Selänne 988 (457+531)

3. Corey Perry 776 (372+404)

4. Paul Kariya 669 (300+369)

5. Steve Rucchin 432 (153+279)

1124 - Tolik zápasů odehrál Ryan Getzlaf za Anaheim, i v téhle statistice je klubovým rekordmanem. Druhý v pořadí Corey Perry ztrácí 136 utkání.

Anaheim Ducks Vše o klubu ZDE