ONLINE NHL: Hronek se Zadinou hrají v Coloradu, v akci Zacha či Chytil

Český útočník New Jersey Devils Pavel Zacha v utkání proti New York Rangers • ČTK / AP / John Munson

New Jersey Devils včetně českého útočníka Pavla Zachy (uprostřed) oslavují vstřelenou branku • Reuters

Český útočník Pavel Zacha (vpravo) oslavuje gól společně s parťáky z New Jersey • Reuters

Český útočník Pavel Zacha z New Jersey v zápase s Ottawou • profimedia.cz

Filip Chytil skóroval za New York Rangers • Reuters

Filip Chytil skóroval za New York Rangers • ČTK/AP

Sedmička zápasů NHL okoření život hokejovým fanouškům-nespavcům. V 1 hodinu SEČ jdou do akce Rangers s Chytilem na ledě Buffala a Washington přivítá Pittsburgh. O půl hodiny později se střetne New Jersey s Nashvillem, v přímém souboji by se tak mohl potkat Pavel Zacha s Davidem Rittichem. Proti Arizoně bude bojovat Gudas s Floridou, Hronka se Zadinou zase čeká těžký boj na ledě Colorada. Duely Vancouveru s Winnipegem a Vegas s Philadelphií budou bez české účasti. Sledujte včechna utkání ONLINE v našem článku.