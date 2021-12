NHL a covid: 68 pozitivních za 8 dní. Jak se bortí sen o hvězdné olympiádě

Teddy Blueger poslal Pittsburgh při vlastním oslabení do vedení • Reuters

Sexuální skandál Chicaga, šílené chování Evandera Kanea a otazník spojený s účastí hokejistů na olympiádě v Číně. Tři témata, která se v NHL od počátku sezony nejsilněji řešila. Nyní se přidalo téma čtvrté a víceméně vymazalo všechny předchozí. Skokově přibývají hráči umístění do tzv. covid-protokolu, musejí se odkládat zápasy a v některých halách už diváci nejsou vůbec nebo jsou jejich počty redukovány. Liga řeší, jak dál.

Probíhající sezona je v pořadí třetí, kdy se NHL snaží o fungování v době celosvětové pandemie. První ročník byl v březnu 2020 kompletně zastaven. „Tehdy jsme museli být proaktivní. Věděli jsme, že dříve nebo později se v hale nakažený objeví. Byla to série dní, které jsou dodnes trochu v mlze, ale zároveň si pamatujete drobné detaily,“ řekl o smutných momentech z března 2020 komisař Gary Bettman, kdy se celá liga ze dne na den stopla. Speciální formát play off se následně dohrál v hermeticky uzavřených bublinách v Edmontonu a Torontu.

Druhý, zkrácený ročník, jenž čítal jen 56 duelů, proběhl v jednotlivých divizích, aby se co nejvíce zamezilo cestování. A opatření, která týmy sešněrovala, byla i nadále velice přísná, hrozba zastavení celé soutěže visela nad ligou po celou dobu. I tak se muselo odkládat 53 utkání kvůli šířící se nákaze, několik hráčů, třeba Alexander Radulov, si prošlo opravdu silnými následky po prodělání respirační choroby.

68 Tolik hráčů bylo za posledních osm dnů umístěno na tzv. covid-protokol.

A nešlo jen o potíže fyzické. Například talentovaná jednička Philadelphie Carter Hart si prošel sezonou hrůzy. Bídné výkony střídal s ještě horšími. Vysvětlení? Samota a psychická nepohoda. „Jdete domů a jste jen s vlastními myšlenkami po celou dobu, protože jste doma zavřený sám. Ale konec už byl lepší, protože jsem mohl trávit více času s klukama. Najednou jsem cítil zase vděk, že můžu být v NHL,“ popsal otevřeně náročné období pro web heraldnet.com.

Na startu této sezony si už většina oddechla. Očkováním prošla drtivá většina hokejistů a týmových příslušníků, formát soutěže se vrátil do tradičního rozdělení a program čítal 82 duelů. Stejně tak pravidla, která pouštěla fanoušky na utkání, se dodržovala a soutěž šlapala bez problému. Nyní se však v Severní Americe znovu odehrávají scény, které už neměly nastat.

Do neděle soutěž odložila 29 utkání kvůli rozšíření nákazy v jednotlivých týmech, přičemž čtyřiadvacet z nich bylo posunuto v posledním týdnu. Počet hráčů v tzv. covid-protokolu skokově narostl, za posledních osm dní do něj zamířilo 68 hráčů z patnácti organizací.

I proto, že se zpřísnily podmínky. Namísto testování jednou za tři dny už se testuje denně. Liga reagovala, třeba při duelech na cestách mají hráči nakázáno zůstat v hotelu a týmové porady probíhají v online režimu. V tomhle modelu se pojede minimálně do 7. ledna.

S reakcí rychle přispěchali i politici v Kanadě. V provincii Ontario rozhodli, že v místech, kam se vejde více než tisíc diváků, musí být kapacita využita pouze do 50 procent. To ovlivní počet fanoušků na domácích duelech v Torontu a Ottawě. V Montrealu šli ještě dál. Například páteční klání proti Philadelphii se odehrálo kompletně před prázdnými tribunami.

„Jde trochu o takový budíček pro nás pro všechny. Nečekali jsme, že se utkání v této sezoně ještě budou hrát bez fanoušků. Byl nám řečený opak a je těžké znovu hrát bez energie lidí v ochozech,“ povzdechl si po utkání forvard Canadiens Jonathan Drouin. „Ale jasně, zdraví a bezpečnost je mnohem důležitější než sledovat utkání.“

Kromě toho, že obavy o vyslání hráčů na olympiádu vzrostly v posledních dnech podobně jako počet odložených zápasů, není z hlediska závažnosti na pořadu dne čínské dobrodružství řešit. Minulý ročník totiž měl méně zápasů i kvůli tomu, aby liga mohla reagovat přesunem zápasů. Zkrátka si vytvořila časový polštář, to teď nebude možné.

5 Tolik týmů bude mít odložené duely v průběhu vánočních svátků. Jde o Boston, Nashville, Floridu, Calgary a Colorado.

NHL samotná bude mít potíže ročník dokončit v podobě, v jaké ho rozjela, pokud se stávající situace bude zhoršovat tak, jako tomu bylo v uplynulém týdnu. „Zatím se nemluvilo o tom, že by se zastavila celá soutěž. Doufám, že to nebude nutné, ale je nyní nemožné predikovat, co přinese nový den, pokud jde o tento virus,“ řekl Kyle Dubas, generální manažer Toronta.

Ze všech vyjádření je jasné, že téma účasti v Pekingu jde do pozadí. Řeší se jen „domácí“ situace. Jednou z variant, jak NHL opět plně nastartovat, může být zrušení účasti na olympijském turnaji čistě jen proto, aby se dříve plánovaná pauza využila na dohrání dosud odložených utkání.

Vedení NHL a hráčské asociace (NHLPA) zveřejní rozhodnutí o startu hokejistů v Pekingu v nejbližší době.

