Nedvěd loví zprávy ze zákulisí NHL: Peking jen na vlastní riziko. Babo, raď

V úterý si z New Yorku odskočil do Tampy, kde přímo na vlastní oči sondoval formu beka Jana Rutty a útočníka Ondřeje Paláta. Odvezl si perfektní dojmy, jenže zůstává obezřetný. „V téhle chvíli a po zjištění všech možných informací to s účastí hráčů na olympiádě vidím fifty fifty,“ tvrdí Petr Nedvěd pro Sport.

Arény v Ontariu, tedy v Torontu a Ottawě z epidemických důvodů snižují kapacitu na polovinu. Třebaže jsou aktéři slavné ligy z 99,99 % očkovaní proti koronavirové nákaze, stoupá počet nakažených. Ruku v ruce s tím se do hlav uvažovaných vyslanců na ZOH vkrádá pochybnost.

O to robustnější, že ani z oficiálních míst nepřichází jasný verdikt ohledně délky případné karantény na čínském území. List Toronto Star před pár dny zmínil, že pozitivně testovaným sportovcům hrozí až pětitýdenní izolace. Poslední potvrzená informace z Pekingu říká, že sportovec může opustit Čínu po dvou negativních testech. Zprávy o délce povinné samotky se rozcházejí.

Velké nesnáze v ještě větší Číně hráče znejišťují. Plejeři vedli s vedením své asociace v úterý konferenční hovor. S některými jejími výsledky byl obeznámen i Petr Nedvěd. Rovněž se dostal k čerstvé zprávě jednoho z generálních manažerů klubu NHL, jehož jméno si raději nechává pro sebe.

Vyhrocená doba totiž nepřeje otevřenosti. Ani ve Státech. „Od jednoho z manažerů je informace, že šéf ligy Gary Bettman definitivně potvrdil, že NHL bude přání hráčů vyrazit na olympiádu respektovat. S tím, že rozhodnutí ohledně účasti je čistě na nich samotných. Zkrátka, že majitelé jim do toho vidle nehodí.“

Resumé komisionáře NHL ovšem platí pro tyto dny. Okolo Vánoc může být situace nakloněna do méně optimistické polohy. Jak známo, NHL smí až do 10. ledna olympijskou přestávku v hracím plánu zrušit. Bez jakéhokoli penále.

Není to nepravděpodobné, spíš je velmi reálné, že některé týmy si kvůli úderům covidového kladiva budou muset pár utkání přeložit. Pokud toho bude víc, NHL i přes stávající souhlas nekompromisně spustí závoru.

„Tady v zámoří se pořád operuje s tím, že v případě pozitivního testování na konci Her hrozí několikatýdenní samotka. To by pro hráče byla obrovská rána. Reprezentovat chtějí, ale podstupování rizika, že tam několik týdnů skejsnou, je staví do velmi nezáviděníhodné pozice. Je to tak trochu babo, raď,“ podotýká Nedvěd.

Palátek hraje všechno

Přísně řečeno, NHL je v pohodě. Při posledním tvrdém vyjednávání o kolektivní smlouvě si za olympijskou propustku vyjednali ústupek NHLPA pro sebe, nyní se klidně může stát, že hráči sami od sebe se Her vzdají. Právě kvůli zmíněné hrozbě dlouhé izolace. V případě jejího naplnění by se nestihli vrátit včas do zaměstnání, přišli by o část platu, leckteří o vybudovanou pozici. Pro ten případ IIHF přislíbila odškodňující balík ve výši 5 milionů dolarů.

Tlak na hráče je nyní značný. „NHL je teď vlastně z obliga a může přemýšlet tak, že čím horší karanténní hrozba pro hráče, tím lépe pro kluby. Liga hráčům Peking povoluje, ale je tam to varování, aby vše řádně zvážili. Pro hráče půjde o těžké dilema. Z mého pohledu je to teď fifty fifty. Hodně bude záležet na prostupování covidu v týmech NHL. Pokud dojde na problém, kdy NHL bude muset začít odkládat zápasy, vstoupí do toho a bude vymalováno,“ míní GM Petr Nedvěd.

Z toho důvodu i sám v sobě mírní radost dodanou českými hráči v dresu obhájce Stanley Cupu. „Palátek je hodně vytěžovaný a i díky Kučerově absenci hraje všechno. Nikoho nepřekvapí, že na velmi vysoké úrovni. Velkou radost mám z Honzy Rutty, na beku si vede výborně, hraje naprosto suverénně,“ těší Nedvěda, byť s jistým povzdechem.