Voráček na metě 1000: Jsem starej. První trenér mu věštil brzký konec

Zapsal se do historie. Jakub Voráček se stal 316. hráčem ve více než stoleté existenci NHL, který ve slavné soutěži pokořil čarovnou hranici tisícovky odehraných ligových zápasů. „Když jsem v lize začínal, trenér mi říkal, že odehraju tři roky nováčkovské smlouvy a vypadnu. Že na to nemám,“ vzpomíná útočník. Metu zdolal jako dvanáctý Čech. Oslava mu ale zhořkla. Columbus s New Jersey prohrál 1:3.

Před úvodním vhazováním dojel za jedním z hlavních rozhodčích a se širokým úsměvem s ním cosi prohodil. „Podívejte se na něj. Vždycky dobře naladěný, opravdový charakter a velká osobnost ligy. Obrovská gratulace Jakeovi ke skvělému milníku,“ povídali komentátoři přímého přenosu duelu Devils s Blue Jackets.

Ten měl pro Jakuba Voráčka pořadové číslo tisíc.

Ryšavý útočník strávil na ledě přes dvacet minut, do statistik ale zapsal jedinou střelu na branku. Jeho Columbus na soupeřově ledě prohrál 1:3. „Je to k vzteku. Moc jsme pro něj chtěli vyhrát,“ přiznal Voráčkův parťák Max Domi. Nepovedlo se.

Už před startem duelu ale kladenský rodák odpovídal na otázky novinářů. Co pro něj meta znamená? „Hlavně to znamená, že jsem starej,“ vypálil se smíchem. „Je to samozřejmě vzrušující. Těch zápasů už mám za sebou opravdu hodně, ale nijak zvlášť to neprožívám. Pořád vím, že mám před sebou ještě několik let. Myslím si, že takové tři čtyři roky ještě NHL zvládnu hrát. Necítím, že by se blížil můj odchod, to by bylo jiné. Číslo není konečné. Až budu cítit, že na to nemám, odpískám to,“ přidal.

Během čtrnácti sezon v NHL se stal jedním z nejkonzistentních hráčů ligy. Dokázal se vyhýbat velkým výkonnostním výpadkům. A hlavně dovedl zůstat zdravý. Šestkrát odehrál maximální počet zápasů, nikdy nezmeškal více než deset utkání jedné sezony.

„Měl jsem štěstí, že jsem v kariéře neměl žádná větší zranění a nevynechal jsem mnoho zápasů. Jsem hrdý na to, že i když jsem byl třeba pobouchaný, vždycky jsem dokázal nastoupit a hrát. Je to trochu oldschoolový přístup: porvat se s tím, ať už je vám cokoliv. To je podle mého jeden z důvodů, proč jsem na tu metu dosáhl tak brzy,“ říkal dvaatřicetiletý forvard. Také v aktuálním ročníku zatím nastoupil do všech 31 duelů.

Právě jeho odolnost na něm ocenili snad všichni dotázaní. „Myslím, že si lidé ani nedokážou představit, jak těžké je nejen takhle dlouho vůbec vydržet, ale hlavně zůstat zdravý natolik, aby na takové úrovni zvládl produkovat body a být platný. Tohle je brutálně těžká liga, nejlepší na světě. Měl jsem to štěstí, že jsem ve své kariéře potkal několik speciálních hráčů, kteří rovněž dosáhli takových milníků. Jake se řadí mezi ně,“ vysekl svému svěřenci poklonu trenér Blue Jackets Brad Larsen, který v NHL odehrál necelé tři stovky utkání.

Voráček se rovněž rozpomněl na své první chvíle v soutěži, do níž naskočil jako dvacetiletý holobrádek. Debutoval v říjnu 2008. „Pamatuji si to, jako by to bylo včera,“ culil se Voráček. Vzpomenul taky rozhovor s tehdejším spoluhráčem Antoinem Vermettem. „Seděl hned vedle mě. Víte, můj životní styl tehdy nebyl zrovna ideální. Řekl bych, že si myslel, že v lize vydržím maximálně tak pět let. No a teď hraju svou čtrnáctou sezonu. Jsem si jistý, že jsem ho trochu překvapil.“

Nevěřil mu ani tehdejší kouč Columbusu Scott Arniel. „Pamatuju si, jak mi během třetí sezony říkal, že je to můj poslední rok v NHL. Že na to nemám. Že mi doběhne nováčkovský kontrakt a v soutěži skončím. Tak jsem mu trochu řekl, co si o tom myslím,“ popsal Voráček. Po sezoně pak byl vyměněn do Philadelphie. Ve Flyers strávil deset let, aby se před tímto ročníkem znovu vrátil na místo svého startu.

Při svých prvních krocích ho samozřejmě ani nenapadlo, že by se na tisícovku mohl dostat. „To je tak strašně daleko, tolik zápasů, tolik emocí, tolik let... Pak postupně stárnete a k tomu číslu se blížíte. Každý ví, že čím je člověk starší, tím rychleji čas letí. V hokeji to platí úplně stejně. Když mi bylo pětadvacet, šestadvacet, nemyslel jsem na to,“ přiznal mistr světa z roku 2010.

Co další milník v podobě 1500 zápasů? Na ten v historii dosáhlo zatím jen jedenadvacet hráčů. „To se asi nestane,“ rozesmál se Voráček. „Tohle nebude můj případ, zase tak dlouho asi nevydržím.“

Voráčkův tisící zápas