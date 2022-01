Palát dalším gólem přispěl k výhře. Gudas nahrával a porval se

Góly

Domácí: 12:51. Jenner, 58:39. Nyquist

Hosté: 13:15. DeBrincat, 35:10. de Haan, 46:36. C. Murphy, 59:45. DeBrincat

Sestavy

Domácí: Korpisalo (Merzlikins) – A. Boqvist, Werenski (A), Peeke, Gavrikov, Kukan, Bean – Nyquist, Jenner (C), Laine – J. Voráček, Sillinger, O. Bjorkstrand (A) – Bemström, Roslovic, Domi – Činachov, Kuraly, E. Robinson.

Hosté: M.-A. Fleury (Söderblom) – de Haan, I. Mitchell, C. Murphy (A), C. Jones, R. Stillman, J. Galvas – Brett Connolly, J. Toews (C), DeBrincat – P. Kane (A), D. Strome, D. Kubalík – Dach, Kurashev, Entwistle – R. Carpenter, Borgström, Khaira.

Rozhodčí

Luxmore, Pollock – Fournier, Daisy

Stadion

Nationwide Arena, Columbus

Návštěva

15 444 diváků