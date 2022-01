Malkinův úžasný návrat: Dva góly a rekord na úvod. Geno, zbláznil ses?!

Už před zápasem říkal kouč Pittsburghu Mike Sullivan, jak s kolegy věří, že bude mít comeback Jevgenije Malkina okamžitý dopad na týmovou hru. Jak se později proti Ducks ukázalo, trenérovo přesvědčení bylo správné.

Ruský veterán se vrátil v úžasném stylu. Ani byste nevěřili, že naposledy šel do akce na konci května v prvním kole play off. Po prvním naskočení na hřiště se fanoušci Pens zaradovali, byl to opět starý dobrý „Geno“, což dokonale poznali hlavně v Anaheimu.

Koleno po operaci a zdlouhavé rehabilitaci drží. Sám Malkin přiznal už v prosinci, že se cítí skvěle. „Víte, co je povzbuzující? Když jsem měl naposledy zraněné koleno, vrátil jsem se a prožil jednu ze svých nejlepších sezon v kariéře. Moje koleno je nyní o 200 procent silnější než předtím,“ ujistil elitní centr a s úsměvem se ohlédl za rokem 2011, kdy musel podstoupil operaci s přetrženými vazy. Na sezonu 2011-12 byl ale zcela připravený, v základní části NHL posbíral 109 bodů (50+59) a na následném mistrovství světa vybojoval s Ruskem zlaté medaile.

Své první řádění v nynějším ročníku rozjel Malkin ve čtvrté minutě druhé třetiny, kdy Penguins hráli v početní výhodě, a rodák z Magnitogorsku byl okamžitě zařazen do prvního přesilovkového komanda.

Když se Pittsburgh dostal do útočného pásma a začal točit s obranou Ducks, vytáhlý Rus pohybující se u modré čáry zpracoval nabídku od Krise Letanga a čistým průstřelem překonal brankáře Anthonyho Stolarze, kterého při skoku dokonale zmátl clonící Sidney Crosby . A Pens se rozzářili radostí.

„Je zpátky!“ stálo v celé řadě tweetu od Malkinových příznivců. Trojnásobný majitel Stanley Cupu ale při své sezonní premiéře neměl dost. O více než jedenáct minut později skóroval ještě jednou, když svojí hokejkou příhodně tečoval ránu Johna Marina, která se od Stolarze odrazila až do branky Ducks. Radost z druhé trefy prožíval na ledě se střelcem i český útočník Radim Zohorna, který už tak urostlého parťáka z Ruska o půl hlavy převyšuje.

„Geno, zbláznil ses?! Dva góly ve tvém debutu?“ napsali nadšení zástupci Penguins na klubovém Twitteru. Malkin následně ještě přidal asistenci na čtvrtém gólu hostů v podání Jeffa Cartera a o vítězný start dlouholetého tahouna Pittsburghu bylo postaráno.

„Cítím se úžasně. Byl to pro mě dlouhý proces. Šlo o nejdelší pauzu v mém životě. Jsem rád, že mohu být s týmem. Vyhráli jsme, nastříleli pár gólů, a právě teď mi je naprosto famózně,“ zářil navrátilec po zápase.

V kabině se následně dočkal vřelého uvítání od spoluhráčů i členů realizačního týmu, když dostal speciální helmu podobné z filmu Barbar Conan, která náleží nejlepšímu hráči Pens ve vítězném utkání. „Děkuji vám, hoši. Moc to pro mě znamená,“ řekl Malkin. „Je moc velká,“ dodal s úsměvem poté, co si nasadil přilbu.

Náramně vydařeným prvním startem v sezoně navíc dosáhl Malkin dvou významných milníků v kariéře. Nastoupil totiž již do své 16. sezony v barvách Penguins, což je rekord, který drží společně s parťáky Crosbym a Letangem.

K tomu všemu byl Malkinův první gól, kterým rozhodl duel s Anaheimem, 74. vítěznou trefou za Pittsburgh. V klubových statistikách se tak dotáhl na legendárního Maria Lemieuxe . Rekord ale stále drží Jaromír Jágr , který za Pens nastřílel 78 vítězných gólů.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:33. Silfverberg Hosté: 01:05. J. Carter, 23:23. Malkin, 34:38. Malkin, 57:03. J. Carter Sestavy Domácí: Stolarz (Dostál) – Manson (A), Fowler, Drysdale, H. Lindholm, Shattenkirk, Benoit – T. Terry, Getzlaf (C), Milano – Rakell, Zegras, Comtois – Silfverberg (A), Lundeström, D. Grant – B. Robinson, Steel, Deslauriers. Hosté: Jarry (Domingue) – Letang (A), Dumoulin, Marino, M. Pettersson, Ruhwedel, Matheson – Rodrigues, Crosby (C), Guentzel – Kasperi Kapanen, Malkin (A), J. Carter – D. Simon, Blueger, R. Zohorna – Angello, Boyle, Björkqvist. Rozhodčí McCauley, Syvret – Berg, Knorr Stadion Honda Center, Anaheim Návštěva 11 431 diváků

