Nečasův narozeninový hurikán: gól plus asistence. Hraje o obří smlouvu

Přečíslení, stahovačka, mírné přibrzdění. Mrknutí kolem sebe, žádná přihrávka. Volba střely. Cinknutí o horní tyčku. A gól. Překrásným angličanem se proti Vancouveru blýskl Martin Nečas. „Neskutečná rána,“ rozplývali se komentátoři přenosu.

Skoro jako by střílel Alexandr Ovečkin. Hlavně při pokusech v přesilovkách je podobnost v přípravě na zakončení u obou hráčů podobná. „Inspiruju se jím, Ovie byl můj nejoblíbenější hráč, když jsem vyrůstal. Koukal jsem na něj pořád. V lize není nikdo, kdo má střelu jako on. Pro mě je velká výzva ji trénovat a zkusit být dobrý jako on,“ usmívá se Nečas.

Proti Canucks mu to sedlo parádně. K trefě přidal i jednu asistenci. V den svých 23. narozenin byl oceněn titulem hvězdy večera. Z českých hráčů v NHL prožilo bodově plodnější narozeniny jen pět borců. Nejpovedenější oslavu si uspořádal v únoru 1999 Jaromír Jágr, který svůj sedmadvacátý birthday osladil čtyřmi body.

Spolu s Nečasem zapsali dva kanadské body i jeho spoluhráči z lajny: Vincent Trocheck a Andrej Svečnikov. Spolu tvoří druhý útok Hurricanes, který zatím parádně šlape. Mají rychlost, šikovnost i tvrdost. „Není to jen o nás třech. Stejně tak to máme rozloženo i mezi obránci, mezi celým týmem, který je složený skvěle. Umíme forčekovat, získávat puky, být tvrdí. My jako lajna se snažíme takhle hrát, díky tomu pak můžeme přidat i nadstavbu v podobě skills. Takhle musíme hrát vždycky,“ hlásil Čech po utkání.

Měl radost, že se povedlo odčinit dva dny starý debakl, kdy Carolinu ve vlastní areně vypráskal Columbus nečekaně 0:6. „Může se to stát maximálně jednou v roce. Byla to ostuda, jsme rádi, že se nám hned další zápas povedla omluva,“ povídal. „Byli jsme tentokrát lepším týmem, ale oni stejně pořád měli několik gólových šancí. Freddie nám pomohl několika skvělými zákroky,“ chválil Nečas gólmana Frederika Andersena.

Absolutně největší chloubou předního klubu Východní konference je však hra v oslabení. V něm mají Cannes úspěšnost 90,5 procenta! Jsou jasně nejlepší v NHL. Během dvouminutového oslabení dovolí soupeři v průměru jedinou střelu na branku, čímž se zbytku ligy totálně vymykají.

„Klíčem je tlak. Pořád jsme v pohybu, nedáme soupeři chvíli klidu, aby si mohl s pukem zakvedlat, rozhlédnout se. Snažíme se je napadat, bleskově dostupovat. Oslabení trénujeme opravdu hodně, stejně jako přesilovky. Myslím, že je hodně těžké proti nám hrát. Zatím to děláme skvěle, a jak můžete vidět, jsme v tom úspěšní,“ popsal Nečas.

Českému mladíkovi v aktuálním ročníku dobíhá tříletá nováčkovská smlouva. Logicky se už v zámoří začíná spekulovat o podobě té nové. Nikdo nepochybuje, že Nečas zůstane v Carolině. Jak přesně bude ale nabídka vypadat, bude hodně záležet právě na výkonech hráče v příštích týdnech.

V minulé sezoně měl Nečas průměr 0,77 bodu na utkání. V té současné zatím hraje s průměrem nižším: 0,63. Ročník má rozjetý na 50 bodů, což je zatím trochu za očekáváním, které fanoušci a možná i vedení klubu mělo. V předsezónní anketě fandů většina tipovala, že se Nečas dostane na šedesát až sedmdesát bodů. To je pořád možné, ale frekvence zápisu do osobních statistik by se musel zvýšit.

Insideři, píšící o Hurricanes, se shodují, že pro Nečase by měl být nachystán maximální možný kontrakt. Tedy smlouva na osm let. Takovou dostal taky parťák Svěčnikov, který do NHL naskočil o rok dřív. Rus podepsal nejvyšší smlouvu v klubových dějinách, která mu zaručuje 62 milionů dolarů. U Nečase se zatím odhady pohybují kolem cifry pěti milionů ročně.

„Jeho střela a bruslení jsou v NHL nadprůměrné. V posledních letech udělal Nečas velký krok vpřed. Stále rozvíjí své individuální dovednosti, hru od teenagerských let výrazně posunul. Je mnohem důslednější, důraznější. Stal se z něj velmi komplexní hráč. On je jedním z důvodů, proč je Carolina znovu mezi kandidáty na Stanley Cup,“ popsal Nečase expert webu The Athletic Corey Pronman. Ten taky křídlo Caroliny před pár dny zařadil na třinácté místo mezi nejlepšími hráči světa do 23 let.