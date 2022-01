Klídek, chytá Frankie! Francouz strhl lavinu na sítích a zastínil parťáka

Na Ducks má Pavel Francouz zvláštní štěstí. Psal se 21. únor 2020, když v barvách Avalanche na hřišti Honda Center při vítězství 1:0 polapil všechny střely soupeře z Kalifornie a připsal si premiérovou nulu v NHL. „Moje oblíbená budova, určitě,“ smál se plzeňský rodák po téměř dvou letech, kdy se v Anaheimu zaskvěl znovu. Stejně jako tehdy i nyní spoléhalo Colorado především na výkon jednatřicetiletého brankáře mezi třemi tyčemi.

I když se Anaheim v posledních zápasech trápí také kvůli pěti hráčům mimo sestavu kvůli COVID protokolu, druhému nejlépe střílejícímu mužstvu v ročníku pořádně zatápěl, Avs dokonce i přestřílel. Všech 34 střeleckých pokusů však zmařil famózní Francouz. Ke skolení Ducks a rovněž výborně chytajícího Johna Gibsona tak stačil hostům z Denveru v podstatě jediný gól obránce Samuela Girarda v závěru druhé třetiny. Uklidňující druhá trefa již padla do prázdné branky.

„Podle toho, jak se hra od začátku vyvíjela, to vypadalo, že to bude těšný zápas. Vlastně to byl přesně stejný scénář jako minule, když jsme skórovali na závěr druhé třetiny a o výhru jsme bojovali ve třetí. V podstatě stejný zápas,“ řekl Francouz po utkání. Zkušený český reprezentant svými zákroky rozzářil spoluhráče i fanoušky, kteří mu v zámoří již neřeknou jinak než Frankie.

Sociální sítě po skvělém Francouzově výkonu zahltil obrázek s americkým hercem Davidem Schwimmerem, který se proslavil především v populárním sitcomu Přátelé. Představitel Rose Gellera si na snímku navléká tričko s nápisem „Frankie say relax“, v českém překladu tedy „Frankie říká relax“. Hráči Avalanche se tedy skutečně mohli hodit do pohody, o všechnu práci se parádně postaral fantom s namalovaným bernardýnem jedoucím na saních.

Se slovy chvály na Francouze po triumfu rozhodně nešetřil trenér Colorada Jared Bednar. „Frankie přišel s několika úžasnými zákroky. Myslím, že jeho výkon byl excelentní. Prostě se zdá, že čím víc hraje, tím je lepší a lepší. Byl velice důležitou součástí našeho vítězství, protože co se týče obrany, tak jsme na tom nebyli zrovna nejlépe,“ přiznal devětačtyřicetiletý kouč.

Poslední duel Avs přitom původně měl být hlavně ve znamení jednoho jubilea. Hvězdný útočník Nathan MacKinnon totiž nastupoval do 600. startu v základní části NHL. Proti Anaheimu však byl šestadvacetiletý pointmaker takřka nulový. Na hřišti odehrál skoro 23 minut (22:46), ale nepřipsal si jediný bod, dokonce ani nevystřelil na soupeřovu branku. Nebylo tak žádným překvapením, že hlavní pozornost na sebe strhl spolehlivý Frankie.