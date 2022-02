Marchment za šest kousků. Florida jede na vítězné vlně a boří rekordy

Pro některé hokejisty je vrcholem kariéry účast v zápase NHL, pro některé první gól, nebo bod. Pro Masona Marchmenta to bude zápas v poslední lednový den roku 2022. Tehdy šesti body zničil Columbus při výhře Floridy 8:4. Nikdo jiný v současném ročníku nenasbíral v jediném duelu více bodů. Přitom jde o hráče, který vlétl do nablýskaných arén nejlepší ligy světa až ve 24 letech. „Nikdy na to nezapomenu,“ vyprávěl stále ještě v šoku po utkání.

Hned v první třetině nasbíral gól a dvě asistence, čímž vyrovnal svůj osobní rekord bodového zisku z jednoho utkání, kterého mimochodem dosáhl přesně před týdnem. V NHL momentálně není více rozjetý hráč. Žádný McDavid, Pastrňák , nebo Ovečkin . Lize vládne Marchment.

„Upřímně, přestal jsem ty body v zápase počítat. Bylo to parádní. Moji parťáci odvádějí opravdu skvělou práci, dostávají mě do šancí. Musím říct, že si opravdu užíváme hrát pospolu a chceme, aby to tak vydrželo. Mám se teď skvěle,“ vykládal Marchment rozjařeným hlasem pro web nhl.com.

Marchment správně zmiňuje své parťáky z lajny. Od chvíle, kdy trenér Andrew Brunette zařadil 193 centimetrů vysokého útočníka vedle Sama Reinharta a finského talenta Antona Lundella, patří celá trojice za posledních deset dní mezi nejproduktivnější borce v celé soutěži. Marchment společně s Reinhartem dokonce celému pelotonu vládnou. „Tohle byl bláznivý zápas, vše nám vyšlo. Pokaždé jsme věděli, kam dát kotouč. Jde o noc, kterou si i já budu dlouho pamatovat,“ přikývl Lundell, jenž nasbíral pět asistencí, čímž vyrovnal klubový rekord v počtu nastřádaných přihrávek za šedesát minut.

Nejde o jediný přepsaný, nebo vyrovnaný milník. Marchmentových šest bodů dorovnalo klubové prvenství Olliho Jokinena. Navíc jde o nejlepší počin dosavadní sezony. Nejvíce bodů v jediném utkání tak nasbíral muž, pro kterého to proti Columbusu byl teprve 58. zápas v NHL v kariéře. Před dvěma ročníky debutoval v dresu Toronta, které ho jako volného hráče před čtyřmi lety podepsalo. Ale Marchment se v Kanadě neprosadil. Dostal příležitost jen ve čtyřech kláních. Ale i malá role může otevřít velké obzory. Skauti Floridy si ho vyhlédli. Před minulou sezonou se stěhoval na jih USA a kariéru rozjel. Probíhající ročník má zatím životní, stihl za 21 zápasů o dva body více. Pohádka začíná nabírat na obrátkách.

Jeho příběh do velké míry připomíná story, jenž na horké Floridě zažil muž s podobným jménem, Jonathan Marchessault. I on do kabiny Panthers zamířil jako nechtěný hráč, který se protloukal v nižších soutěžích a ve čtvrtých formacích. Nikde nedostal větší prostor. Mezi světovou smetánku naplno pronikl až v šestadvaceti letech právě na Floridě. Přesně tolik je dnes Marchmentovi. Ve velké nadsázce lze říct, že pro úspěch v NHL stačí, aby vaše příjmení začínalo slovem March a abyste se dostali na Floridu. Zbytek hokejový osud zařídí.

Tým Panthers si tak vytvořil další zbraň ze svých vlastních prostředků. Aktuálně nejlepší tým ligy tak má tři řady schopné kompletně ovládnout zápas, čemuž odpovídá i počet nastřílených branek. Průměrně nasází Marchment a spol. přes čtyři góly na zápas. „Vypadá to, že jsme všichni mezi sebou nalezli chemii. Je pak zábava hrát, když všichni hrajeme takhle pospolu,“ uzavřel velký večer třetí z útoku, Sam Reinhart. Mimochodem střelec hattricku. Avšak i takový počin vybledl v porovnání s Marchmentem.