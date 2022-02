Oživený Pastrňák: nikdo nedal v roce 2022 víc gólů. A teď hurá za sluníčkem

Sestřelil nováčka a už se mohl těšit na krátkou dovolenou. David Pastrňák zařídil dvěma góly a jednou asistencí výhru Bostonu nad Seattlem 3:2 . Po utkání, ve kterém byl vyhlášen nejlepším hráčem, zářil štěstím. Nejen díky výkonu, ale i kvůli nadcházející přestávce během Utkání hvězd. Česká hvězda, která se All-Star Game nezúčastní poprvé od roku 2018, zamíří za sluníčkem na Floridu. „Dostanu vitamín D, člověka to osvěží a prospěje tělu,“ těší se.

V roce 2022 začal David Pastrňák pálit ostrými. Zatímco do konce prosince měl na kontě osm gólů v 26 zápasech, od začátku ledna nasázel 14 branek v 17 duelech! Žádný jiný hráč se po Silvestru zatím neprosadil víckrát, stejně branek vstřelil jen Chris Kreider z New York Rangers, který se po dvou gólech v noci proti Floridě vyšvihl do čela tabulky střelců.

Nejvíce gólů v roce 2022 Chris Kreider 14 David Pastrňák 14 Bryan Rust 12 Sam Bennett 12

Proti Krakenovi pálil Pastrňák dvakrát. V obou případech v přesilovce, bez přípravy a z levého kruhu. „Nic jsem nezměnil. Je to trochu záležitost štěstí a dnešní zápas je toho krásným příkladem. K oběma gólům mi pomohly odrazy,“ mluvil skromně po výhře 3:2.

První ránu poslal pod víko, trochu štěstí měl u druhé trefy, kdy jeho nástřel na branku propadl gólmanovi. „Upřímně jsem si myslel, že přihrává na zadní tyč. Kdykoli ti to trefí lapačku a plave za záda, nikdy s tím nejsi spokojený,“ sypal si popel na hlavu Chris Driedger. „Je zřejmé, že je to elitní hráč, ale v této lize je spousta elitních hráčů. Pokud chceš být sám dobrý, musíš je zastavit.“

Pastrňák se s 22 góly vyrovnal dosavadnímu nejlepšímu českému střelci sezony Tomáši Hertlovi. Proti Seattlu naskočil ve druhém útoku po boku Taylora Halla a krajana Tomáše Noska, který si v utkání připsal jednu asistenci. „Oba mají hokejové IQ. O Hallsym to všichni víme a myslím, že Nose to také ukazuje. Je to skvělý defenzivní hráč, je dobrý na buly,“ chválil Pastrňák českého parťáka.

Bruins každopádně nepředvedli zrovna přesvědčivý výkon. „Nebylo to hezké a nebyl to náš nejlepší večer, ale bereme dva body,“ pronesl Hall. Kouč Bruce Cassidy pochválil speciální týmy a brankáře Linuse Ullmarka, k předvedené hře měl ale rovněž výhrady. „V řadě případů jsme nerespektovali hru.“

„Pasta“ se po skolení Seattlu mohl těšit na krátké volno. Bruins odehráli poslední zápas před All-Star Game, další duel mají na programu až příští úterý proti Pittsburghu. Zatímco kapitán Patrice Bergeron vyrazí do Las Vegas, Pastrňák se po dvou posledních účastech v letech 2019 a 2020 vyrazí trochu ohřát na Floridu.

„Těším se na sluníčko. V Key West jsem navíc nikdy nebyl a slyšel jsem, že je to tam hezké. Doufám, že nám bude přát i počasí,“ přeje si 25letý útočník, který zároveň přiznal, že zápas na Utkání hvězd bude chtít sledovat alespoň v televizi. V ideálním světě se nicméně už mohl připravovat na olympiádu v Pekingu. Jak je už ale delší dobu jasné, sportovní svátek se nebude týkat hvězd NHL.

Nejvíce bodů v roce 2022 1. Jonathan Huberdeau Florida 26 bodů (6+20) 2. Mikko Rantanen Colorado 24 bodů (10+14) 3. Bryan Rust Pittsburgh 23 bodů (12+11) 4. David Pastrňák Boston 22 bodů (14+8) 5. Mika Zibanejad NY Rangers 22 bodů (10+12) Brad Marchand Boston 22 bodů (10+12)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:06. Pastrňák, 36:09. T. Hall, 50:49. Pastrňák Hosté: 40:42. Donskoi, 47:30. Appleton Sestavy Domácí: Ullmark (Swayman) – McAvoy (A), Grzelcyk, Carlo, M. Reilly, Vaakanainen, Forbort – Craig Smith, Bergeron (C), B. Marchand (A) – Pastrňák, T. Nosek, T. Hall – O. Steen, Coyle, DeBrusk – Lazar, Fogarty, Blidh. Hosté: Driedger (Grubauer) – A. Larsson (A), Giordano (C), Lauzon, Vince Dunn, C. Fleury, H. Fleury – Jordan Eberle (A), McCann, Marcus Johansson – Donskoi, Wennberg, Donato – Blackwell, Gourde, Appleton – Geekie, Sheahan, Järnkrok. Rozhodčí Furlatt, Hebert – McNamara, Cormier Stadion TD Garden, Boston Návštěva 17 850 diváků